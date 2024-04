Divide ayuda a Ucrania a republicanos; Trump matizó su resistencia

Nueva York.- La votación en la Cámara de Representantes este sábado para proporcionar 61 mil millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania fue la señal más clara hasta ahora de que, al menos en política exterior, el Partido Republicano no está totalmente alineado con el expresidente Donald J. Trump y su movimiento "América primero".

Pero más republicanos votaron en contra de la ayuda que a favor, lo que demuestra hasta qué punto el amplio aislacionismo de Trump -y la antipatía de su movimiento hacia Ucrania- ha dividido al Partido Republicano en un año electoral.

El Sr. Trump, el presunto candidato republicano por tercera vez, había suavizado su oposición a la ayuda a Ucrania en los últimos días cuando la presa comenzó a romperse en el bloqueo republicano de la Cámara. Apoyó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, que reunió los complicados paquetes de ayuda para Ucrania, Israel y los aliados asiáticos de Estados Unidos, y se opuso a las amenazas de derribar la presidencia de Johnson y sumir a la Cámara de Representantes de nuevo en el caos. Y se mantuvo callado este sábado, declinando presionar a los republicanos para que votaran en contra.

Pero pocas cuestiones han sido más centrales en el credo del ex presidente que su aislacionismo en política exterior, su llamamiento a Europa para que aumente el gasto militar en su propio patio trasero y su giro en política exterior hacia la Rusia de Vladimir V. Putin.

Aunque en los últimos días se ha mantenido callado, sus aliados más vociferantes en la Cámara, como los representantes Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y Matt Gaetz, de Florida, habían liderado los esfuerzos para bloquear la ayuda. Otra incendiaria pro-Trump, la representante Lauren Boebert, de Colorado, abucheó a los demócratas durante la votación mientras agitaban banderas ucranianas en el hemiciclo.

"¡Un espectáculo tan vergonzoso y repugnante de los últimos políticos de Estados Unidos!", escribió entonces en las redes sociales. "¡Amáis tanto a Ucrania, llevad vuestro culo allí y dejad el gobierno de América a los que aman ESTE país!".

Greene criticó a los miembros de su partido que apoyaron el proyecto de ley. "La Cámara de Representantes de Mike Johnson, tan orgullosa de trabajar para Ucrania. ¡¡¡No para el pueblo estadounidense!!! Es despreciable!"

Incluso el propio hijo del Sr. Trump, Donald Trump Jr., se había unido a la fustigación del Sr. Johnson y su gestión de la ayuda a Ucrania. Los acólitos más devotos del Sr. Trump todavía albergan una oposición particular al apoyo a Ucrania, que figura en las teorías de la conspiración que se remontan a las elecciones de 2016.

Tal "oposición a Ucrania sigue siendo acerca de si todavía están ocultando el servidor de Hillary Clinton o si trataron de derrotarlo en las elecciones de 2016", dijo John R. Bolton, ex asesor de seguridad nacional del Sr. Trump, refiriéndose a las teorías de conspiración refutadas sobre Ucrania. "En realidad no se trata de una filosofía. Se trata de Donald Trump".

Pero el ex presidente, receloso de absorber cualquier pérdida pública mientras se enfrenta al primer juicio penal de un ex presidente estadounidense, había intentado tenerlo de ambas maneras antes de la votación. En las redes sociales escribió que "la supervivencia y la fortaleza de Ucrania" eran "importantes" para Estados Unidos, y preguntó: "¿Por qué Europa no da más dinero para ayudar a Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos está metido en la guerra de Ucrania más de 100 mil millones de dólares que Europa, y nos separa un océano?".

Su afirmación del viernes de que "¡Alemania y otros países europeos tienen superávits presupuestarios masivos, mientras nosotros gastamos miles de millones para defenderlos!" le valió una "nota comunitaria" en X, ya que ni Alemania ni la Unión Europea en su conjunto han tenido superávit alguno.

En realidad, la política exterior ha sido durante mucho tiempo uno de los puntos débiles del Sr. Trump en su control del Partido Republicano. En diciembre de 2023, justo antes de que los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes, el Congreso aprobó una medida de la que era coautor un aliado de Trump, el senador Marco Rubio, republicano de Florida, que prohibía a un presidente retirar unilateralmente a Estados Unidos de la OTAN.

Rubio subrayó entonces que la medida iba dirigida a cualquier presidente, pero el objetivo estaba claro. Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que podría intentar retirar al país de la alianza militar transatlántica. Ningún otro presidente ha adoptado esa postura.

Sin embargo, la importancia de la votación del sábado estaba en el ojo del espectador: ¿Fueron los 101 republicanos que rompieron con el aislacionismo del Sr. Trump la historia, o fueron los 112 que votaron en contra de la ayuda?

Los republicanos de la corriente dominante, como el representante Larry Bucshon, de Indiana, invocaron a otro presidente republicano, Ronald Reagan, para justificar sus votos.

"Ayudar a Ucrania a ganar su lucha contra Rusia va directamente en interés del pueblo estadounidense y de nuestra seguridad nacional", dijo Bucshon. "La ambición de Vladimir Putin no se detiene en Ucrania".

Pero los republicanos más ferozmente pro-Trump demostraron hasta dónde estaban dispuestos a llevar su oposición. Veintiuno de ellos también votaron en contra de la ayuda militar a Israel, llevando "América primero" más lejos incluso de lo que lo haría su líder.

"Este es un resultado directo de Trump en el partido, y es una vergüenza el daño que ha causado", dijo el Sr. Bolton.

El representante Scott Perry, republicano de Pensilvania y líder del Freedom Caucus de extrema derecha, dijo que votó en contra del paquete de ayuda a Israel porque incluía ayuda humanitaria a Gaza.

"Dar 9 mil millones de dólares a los terroristas de Hamás no es apoyar a Israel", escribió en las redes sociales. "Es como golpear a alguien para pagarle la factura del hospital. No puedo criticar al presidente Biden por estar en ambos lados de la guerra y luego votar para estar en ambos lados de la guerra."

Para el Sr. Trump, el paquete de ayuda no interfiere directamente con su propio discurso político. La postura más común del expresidente sobre la guerra en Ucrania ha sido insistir en que, en una versión alternativa de la historia en la que él ganara en 2020, la guerra nunca habría ocurrido. El mero hecho de su liderazgo, ha dicho en repetidas ocasiones, habría disuadido a Putin de invadir el país.

También ha insistido en que, si gana en noviembre, podría tener la guerra resuelta antes de la investidura, aunque no ha proporcionado un plan específico sobre cómo podría hacerlo. La reanudación de la ayuda militar a gran escala por parte de Estados Unidos prácticamente garantiza que la guerra en Ucrania no habrá terminado cuando los estadounidenses acudan a las urnas en noviembre.

"Tendré la horrible guerra entre Rusia y Ucrania totalmente resuelta", dijo el Sr. Trump en un mitin en Pensilvania la semana pasada. "La solucionaré".

Pero sin duda, la aprobación en la Cámara de Representantes de la ayuda a Ucrania sin condiciones fue una pérdida para el ex presidente. En los últimos días, el Sr. Trump revivió la idea de hacer cualquier ayuda un préstamo al país, "en lugar de sólo un regalo" - que no sucedió.

Días después, Trump se reunió con el presidente polaco Andrzej Duda en Nueva York, donde, según la campaña de Trump, ambos hablaron de la guerra en Ucrania y de una propuesta de Duda para que los Estados miembros de la OTAN gasten el 3% en defensa.

Al día siguiente, Trump volvió a insistir en las redes sociales en que Europa tenía que "igualar o igualar el dinero aportado por los Estados Unidos de América para ayudar a un país que lo necesita desesperadamente".

Esto tampoco ha ocurrido.

El propio Trump también ayudó a vincular la ayuda a Ucrania con otro tema central de su campaña -la seguridad fronteriza- cuando dio instrucciones a los republicanos del Senado para que eliminaran una medida bipartidista de seguridad fronteriza que se estaba negociando para aprobar junto con un paquete de ayuda militar más amplio. Ese vínculo resonó el sábado, dijo la representante Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, que votó en contra del proyecto de ley sobre Ucrania.

Los votantes, dijo, "están cabreados por la ayuda a Ucrania sin abordar primero nuestra frontera". Washington no está en contacto con la América Central".

Pero al mantener sus opciones abiertas, el Sr. Trump también fue calculador en su deseo de mantener sus huellas dactilares fuera de la votación. No hizo ningún esfuerzo para obligar a los republicanos a votar no. No lanzó amenazas, ni públicas ni privadas.

E incluso cuando los fondos estadounidenses comienzan a fluir de nuevo, su argumento central a sus votantes permanece intacto: Sólo él puede poner fin a la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.