Muestra el movimiento antiaborto profundas raíces en Arizona

Nueva York.- El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Ben Toma, abandonó el hemiciclo resuelto -aunque estresado- tras haber emitido el voto decisivo para bloquear de nuevo un intento de derogar la prohibición del aborto de 1864 en el estado.

Sabía que iba en contra de los deseos de los principales republicanos, como el expresidente Donald J. Trump, que había pedido a la Legislatura que cambiara la prohibición. Le preocupaban las consecuencias políticas para los republicanos en las próximas elecciones.

Pero el Sr. Toma se veía a sí mismo como defensor de principios morales mucho más fundamentales que la política actual, el anterior presidente o incluso la propia prohibición. Los intentos de socavarla como "una ley de la época de la Guerra Civil" eran "un poco ridículos", dijo en una entrevista el miércoles después de la votación. Señaló la Constitución y la Carta de Derechos, y la Biblia.

"Incluso todas nuestras leyes se basan en los Diez Mandamientos y en el Libro del Génesis, que datan de hace miles de años", afirmó. "Toda la idea de que somos iguales ante Dios, nuestro creador, de que tenemos derechos inalienables, todo eso, todo eso es fundamentalmente una visión cristiana del mundo".

Este compromiso con la prohibición de Arizona de 1864 -una prohibición casi total que el Tribunal Supremo del Estado restableció recientemente- subraya el poder de los cristianos conservadores que se oponen al aborto a la hora de dar forma a las leyes abortistas estadounidenses, aunque representen una opinión minoritaria. A pesar de la reacción popular contra la decisión del Tribunal Supremo que anuló el derecho constitucional al aborto en 2022, las fuerzas antiabortistas han mantenido un bastión en muchas legislaturas estatales, no sólo en estados profundamente conservadores como Alabama, sino también en otros muy divididos como Arizona.

Respaldados por poderosos grupos de presión y activistas conservadores locales, su dominio ilustra una dinámica de la era posterior a Roe contra Wade: Incluso cuando están perdiendo el apoyo político del principal republicano del país, el Sr. Trump, pueden mantenerse firmes en las legislaturas estatales que, debido a la sentencia que anula Roe, ahora tienen poder para determinar la ley del aborto.

Con la lucha sobre la prohibición de 1864 que se espera continúe consumiendo el Capitolio de Arizona en la próxima semana, los políticos y activistas tienen claras las raíces bíblicas de sus convicciones. El Sr. Toma, inmigrante rumano, dijo que su punto de vista sobre el aborto no estaba determinado simplemente por la religión, sino también por haber huido del comunismo de niño y haber rechazado una visión "utilitarista" de la humanidad. Ahora es un cristiano aconfesional, y dijo que llegó a sus puntos de vista mediante el estudio de la filosofía y la bioética en la universidad.

"Obviamente, no todos los republicanos están de acuerdo en todas las cuestiones, y en esta discrepamos. "Todo se reduce a: ¿Qué me parece correcto? ¿Qué es justo? ¿Qué es ético? Y yo he tomado mi decisión. Y no voy a cambiar de opinión".

La calculada política antiabortista tiene profundas raíces en Arizona. La Alliance Defending Freedom (Alianza para la Defensa de la Libertad), el ahora poderoso grupo jurídico cristiano conservador que ayudó a anular Roe y que trabaja para limitar el acceso al aborto farmacológico, tiene su sede en Scottsdale. El bufete comenzó allí en 1994, fundado por una coalición de líderes cristianos conservadores entre los que se encontraba James Dobson, fundador de Enfoque a la Familia.

Pero los líderes antiabortistas están cada vez más en desacuerdo con el Sr. Trump, quien construyó lazos con ellos que lo ayudaron a llegar al poder en 2016, pero que ahora ha atacado abiertamente su agenda intransigente en medio de una creciente vulnerabilidad política.

La mayoría de los votantes republicanos sigue oponiéndose al aborto. Pero la lucha en Arizona revela las fracturas que se están desarrollando en el Partido Republicano nacional y local sobre el aborto después de la caída de Roe, y la urgencia que sienten los activistas antiaborto a medida que cambia la base política en la que se apoyaban antes de la anulación de Roe.

La tensión es evidente en la propia carrera primaria del Sr. Toma para el Congreso, para ocupar un escaño vacante dejado por la representante republicana Debbie Lesko, que se retira, una antigua incondicional del movimiento antiaborto. En esa concurrida carrera, Trump ha apoyado a Abraham Hamadeh, que se presentó sin éxito a fiscal general de Arizona en 2022 y calificó la sentencia del Tribunal Supremo de Arizona que confirmó la ley de 1864 como una victoria política para los demócratas.

Grupos como el Center for Arizona Policy y Arizona Right to Life tienen una influencia local significativa, y presionaron a los legisladores republicanos en los días previos a la posible votación de la derogación, instando a los legisladores a evitar que llegara al pleno.

La presión de los envalentonados activistas cristianos conservadores fue palpable en el Congreso el miércoles, cuando llegaron temprano para ocupar casi todos los asientos de la tribuna. Minutos antes de que comenzara la sesión, casi todos se levantaron, extendieron las manos hacia el suelo de la Cámara y recitaron en voz alta el Padre Nuestro. Una mujer se levantó y declaró: "Tenemos la verdad de nuestro lado".

"¿La verdad de quién?", replicó uno de los pocos partidarios del derecho al aborto que consiguió sentarse. La multitud murmuró en señal de desaprobación.

Después, Debi Vandenboom, directora de Arizona Women of Action, elogió a Toma y a los republicanos de la Cámara de Representantes por defender la prohibición, pero dijo que el Senado estatal había "traicionado a las mujeres y a los bebés antes de nacer" cuando más tarde presentó un proyecto de ley para derogar la prohibición, con un par de republicanos que se unieron a los demócratas.

Un puñado de republicanos que representan a distritos suburbanos moderados o que reflejan la vena libertaria "Don't Fence Me In" de Arizona se encuentran ahora cada vez más enfrentados a los inquebrantables opositores al aborto de su propio partido.

"¿Por qué intenta el gobierno imponer a las mujeres esta falta de decisión, basándose en una perspectiva religiosa?", preguntó el representante David Cook, un ganadero del este de Arizona. "Creo que la vida comienza en la concepción, de verdad. Pero no debería intentar forzar mis creencias personales y religiosas".

Votó con sus compañeros republicanos para bloquear los dos últimos esfuerzos de derogación por razones de procedimiento, pero dijo que creía que suficientes republicanos se unirían a los demócratas esta próxima semana para deshacer la ley, incluso cuando el Sr. Toma no veía ese resultado. El Sr. Cook, católico, dijo que quería añadir excepciones por violación e incesto a la prohibición existente de abortos después de 15 semanas que ha estado en vigor en Arizona desde que Roe v. Wade fue anulado.

La decisión ha sido menos desgarradora para otros conservadores religiosos como el senador David Farnsworth, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se declaró "100% provida" y equiparó el aborto al asesinato. Votó a favor de mantener la prohibición de 1864 y dijo que nada cambiaría su voto.

Farnsworth se mostró "decepcionado y consternado" por el hecho de que algunos republicanos apoyen la derogación. A medida que la presión política se intensificó, dijo que no sabía si su grupo podría seguir bloqueando los esfuerzos de derogación cuando la Legislatura regrese el miércoles.

El representante Neal Carter, republicano, dijo que muchos de sus votantes se oponen mayoritariamente a la derogación. Dijo que su oposición al aborto no estaba arraigada en su fe, sino más bien en su creencia de que un feto es una vida humana que merece protección legal y tiene derechos constitucionales.

"El verdadero meollo de esto es: Un feto es un ser humano o no lo es", afirmó.

Arizona es la sede de una franja radical del movimiento contra el derecho al aborto que apoya la penalización del aborto desde la concepción como homicidio, basándose en una interpretación de la Biblia, una postura que está en desacuerdo con los líderes nacionales y que en algunos estados podría hacer que las mujeres que se sometan a este procedimiento puedan ser condenadas a la pena de muerte.

Algunos opositores al derecho al aborto -una fuente fundamental de votantes y de poder de organización para los republicanos- están ahora enfadados porque destacados republicanos como Trump y Kari Lake, una aliada de Trump que se presenta al Senado, se apresuran ahora a distanciarse de la prohibición de 1864. Sólo permite el aborto para salvar la vida de una mujer y no tiene excepciones por violación o incesto.

"Si vas a decir que eres provida, tienes que serlo todo el tiempo, no sólo cuando te conviene para tus objetivos políticos", afirmó Heather Litchfield, coordinadora regional del grupo antiabortista Students for Life of America.

El viernes por la mañana, ella y una docena de otros miembros del personal y voluntarios del grupo se pusieron camisetas rojas y se dirigieron a la primera línea de la lucha contra el aborto en Arizona, para intentar persuadir a los votantes de que no apoyaran una propuesta de ley electoral para consagrar el derecho al aborto en la Constitución del Estado, argumentando que permitiría el aborto hasta los nueve meses.

La enmienda propuesta impediría al Estado restringir el aborto hasta la viabilidad fetal, y permitiría abortar después de la viabilidad para proteger "la vida o la salud física o mental" de la paciente.

Mientras caminaban por la ciudad suburbana de Mesa, los estudiantes dijeron que estaban preocupados por el impulso detrás de la medida del aborto, y por las actitudes cambiantes de políticos como el Sr. Trump y la Sra. Lake.

"Es desgarrador ver a la gente abandonar los valores que una vez sostuvieron", dijo Kaylee Stockton, que estudia enfermería en la Universidad Grand Canyon, una prominente universidad cristiana de Arizona. "Su vacilación no está haciendo que la gente se ponga de su lado".

Encontraron poco apoyo a la ley de 1864 cuando tocaron timbres el viernes.

Steve Holstein, de 65 años, que votó por el señor Trump en 2020, pero es muy probable que apoye al presidente Biden en estas elecciones, expresó algunos recelos sobre la propuesta de enmienda del aborto, pero dijo que quería ver a la Legislatura deshacer la ley de 1864 y volver a una prohibición de 15 semanas.

"Demócratas y republicanos tienen que mantener a raya a la extrema izquierda y a la extrema derecha", dijo a los estudiantes. "Lleguen a un acuerdo".