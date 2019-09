Enfrenta Departamento de Justicia de EU revés en lucha sobre influencia ilegal

Washington— El resultado de tres investigaciones recientes mostró la dificultad de procesar alegatos sobre influencia ilegal extranjera, según dio a conocer este miércoles un funcionario del Departamento de Justicia.

Sin embargo, el subprocurador general John Demers, funcionario de seguridad nacional de alto rango del Departamento, comentó que el gobierno no va a dar marcha atrás en sus esfuerzos para vigilar las campañas encubiertas de influencia que pretenden incidir en la opinión pública.

Lo que está en discusión es el Decreto de Registro de Agentes Extranjeros, una ley promulgada en 1938 que requiere que los cabilderos que trabajan en Estados Unidos en representación de gobiernos o entidades extranjeras se registren ante el Departamento de Justicia con el fin de que todo sea transparente.

La ley acaparó una atención muy particular durante la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones, cuando los fiscales la usaron en contra de múltiples asesores de la campaña de Trump y contra los rusos acusados de ocultar una cruzada en las redes sociales para influenciar la opinión de los votantes.