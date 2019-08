Empleado de hotel en California amenaza con realizar tiroteo

Long Beach.- Rodolfo Montoya estaba furioso, dijo la Policía, y compartió sus sentimientos con un compañero de trabajo en un hotel Marriott cerca del aeropuerto de Long Beach al sur de California. De hecho, el cocinero de 37 años divulgó exactamente lo que planeaba hacer: “dispararles” a todos en el hotel, según la Policía, publicó The Washington Post.

Preocupado, el compañero de trabajo le contó a la gerencia del hotel sobre semejante conversación esta semana, y lo denunciaron a la Policía. Cuando las autoridades arribaron a la casa de Montoya el martes descubrieron un rifle de asalto, varias otras armas de fuego y cientos de rondas de balas.

“Al final del día, evitamos una tragedia”, dijo el miércoles el jefe de policía de Long Beach, Robert Luna, en una conferencia de prensa. “Debido a que esto se informó, creo firmemente que se salvaron muchas vidas”.

Montoya fue arrestado bajo sospecha de fabricación y distribución de armas de asalto, posesión de un arma de asalto y amenazas criminales, informó Los Angeles Times.

En Long Beach, la policía dijo que no se habrían enterado de las amenazas de Montoya si el compañero de trabajo no lo hubiera denunciado. Montoya no tenía antecedentes penales ni restricciones evidentes para comprar armas de fuego.

Si bien la policía ha dado a conocer un motivo oficial, las autoridades dicen que Montoya estaba molesto por un problema de recursos humanos en el trabajo antes de divulgar sus planes de cometer un tiroteo masivo.