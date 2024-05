El juez interroga a EU y Google sobre sus alegaciones antimonopolio

The New York Times | Abogados del Departamento de Justicia, entre ellos Kenneth Dintzer, delante a la derecha, y Meagan Bellshaw, delante a la izquierda. El Departamento de Justicia ha demandado a Google, acusándolo de apuntalar ilegalmente un monopolio en las búsquedas en línea.Credit...Haiyun Jiang para The New York Times

El juez que supervisa un caso antimonopolio histórico contra Google en EE.UU. trató de abrir brechas en los argumentos de ambas partes durante los alegatos finales del jueves, mientras sopesa una sentencia que podría remodelar la industria tecnológica. El juez Amit P. Mehta presidía el primer día de alegatos finales en el caso antimonopolio tecnológico más importante desde que el gobierno de EE.UU. demandó a Microsoft a finales de los años noventa. El Departamento de Justicia ha demandado a Google, acusándole de apuntalar ilegalmente un monopolio en las búsquedas en línea. Google ha negado las acusaciones. El jueves, el juez Mehta cuestionó el argumento del gobierno de que el dominio de Google había perjudicado la calidad de la experiencia de búsqueda de información en línea. Pero también presionó a Google para que defendiera su argumento central de que no es un monopolio porque los consumidores utilizan otras empresas como Amazon para buscar artículos de compra y TikTok para buscar clips musicales. "Desde luego, no creo que la persona media diga: 'Google y Amazon son lo mismo'", dijo el juez Mehta. Su sentencia, que se espera para las próximas semanas o meses, sentará un precedente para una serie de desafíos gubernamentales al tamaño y poder de los gigantes tecnológicos. Los reguladores federales también han presentado demandas antimonopolio contra Apple, Amazon y Meta, y un segundo caso contra Google sobre publicidad en línea. Antes de que empezaran los alegatos finales en la sala del Tribunal del Distrito de Columbia, Jonathan Kanter, jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, se acercó a Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, para charlar. Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google. Antes de que empezaran los alegatos finales, Jonathan Kanter, jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, se acercó a él para charlar. El juez Mehta inició el procedimiento interrogando a Kenneth Dintzer, abogado principal del Departamento de Justicia en el juicio, sobre la innovación en las búsquedas. El gobierno ha argumentado que la falta de competencia en el negocio de las búsquedas en línea -en el que, según afirma, casi el 90 por ciento de todas las búsquedas se realizan en Google- significa que Google no necesita invertir en la calidad de su experiencia de búsqueda. Pero el juez Mehta dijo a Dintzer que sería difícil "negar que las búsquedas de hoy son muy diferentes a las de hace 10 o 15 años" y que parte de ese cambio se debe al trabajo de Google. "Me parece un camino difícil el que tienen que recorrer para que yo llegue a la conclusión de que Google no ha innovado lo suficiente", dijo el juez Mehta. El Departamento de Justicia también argumentó que, dado que Google tenía un monopolio y no se enfrentaba a una fuerte competencia, no había incluido protecciones de privacidad en su motor de búsqueda. El juez interrumpió al Sr. Dintzer para decir que puede haber una "compensación" entre la privacidad y la calidad de la búsqueda. El juez Mehta añadió que su reto era cómo medir si Google había hecho lo suficiente para proteger la privacidad de los usuarios. John E. Schmidtlein, principal litigante de Google, argumentó que empresas como Amazon y ESPN son verdaderos competidores de su motor de búsqueda. Señaló que si quisiera saber quién era el shortstop de los Orioles de Baltimore en 1983, lo más probable es que utilizara Google.