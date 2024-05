Protestas dan a Rusia, China e Irán motivos para explotar divisiones en EU

The New York Times | Un manifestante con una bandera palestina en un edificio de la Universidad de Columbia el lunes. Hasta ahora, hay pocas pruebas de que los adversarios de Estados Unidos hayan proporcionado apoyo material u organizativo a las protestas.Credit...Amir Hamja/The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Un artículo de un falso medio de noticias en línea que Meta ha vinculado a las operaciones de información de Rusia atribuyó los enfrentamientos que se están produciendo en los campus universitarios estadounidenses a los fracasos de la administración Biden. Un periódico controlado por el Partido Comunista de China afirmó que la represión policial ponía de manifiesto el "doble rasero y la hipocresía" de Estados Unidos en materia de libertad de expresión. En X, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, publicó una caricatura de la policía deteniendo a un joven manifestante disfrazado de Estatua de la Libertad. "Encarcelamiento de la #libertad en Estados Unidos", escribió. A medida que las protestas por la guerra de Gaza se han extendido por Estados Unidos, Rusia, China e Irán las han aprovechado para anotarse puntos geopolíticos en el extranjero y avivar las tensiones dentro de Estados Unidos, según los investigadores que han identificado los esfuerzos tanto abiertos como encubiertos de los países para amplificar las protestas desde que comenzaron. Hay pocas pruebas -al menos hasta ahora- de que los países hayan proporcionado apoyo material u organizativo a las protestas, del mismo modo que Rusia reclutó a manifestantes involuntarios de Black Lives Matter para organizar concentraciones antes de las elecciones presidenciales de 2016 y 2020. No obstante, las campañas han retratado a Estados Unidos como un país sumido en la agitación social y política. Sólo en las dos últimas semanas, los medios de comunicación estatales de Rusia, China e Irán han publicado casi 400 artículos en inglés sobre las protestas, según NewsGuard, una organización que rastrea la desinformación en Internet. Los países también han desatado una oleada de contenidos a través de cuentas no auténticas o bots en plataformas de redes sociales como X y Telegram o sitios web creados, en el caso de Rusia, para imitar a organizaciones de noticias occidentales. "Es una herida sobre la que nuestros adversarios van a tratar de esparcir sal porque pueden", dijo Darren Linvill, director del Media Forensics Hub de la Universidad de Clemson, que ha identificado campañas de los tres países. "Cuanto más nos peleamos entre nosotros, más fácil les resulta la vida y más se pueden salir con la suya". A los investigadores les preocupa que algunas operaciones de influencia extranjera también estén pivotando hacia las elecciones presidenciales de noviembre, buscando inflamar las tensiones partidistas, denigrar la democracia y promover el aislacionismo. Los tres adversarios han desencadenado un diluvio de propaganda y desinformación desde que comenzó la guerra sobre Gaza en octubre, tratando de socavar a Israel y, como su principal aliado, a Estados Unidos, al tiempo que expresan su apoyo a Hamás o a los palestinos en general. Las protestas en los campus, que han cobrado fuerza en las últimas semanas, les han permitido cambiar su propaganda para centrarse en el firme apoyo de la administración Biden a Israel, argumentando que ha socavado su prestigio internacional al tiempo que no refleja el sentimiento popular en casa. "Las políticas de la administración Biden están complicando la situación en el interior del país", decía el miércoles el artículo sobre TruthGate, uno de un puñado de sitios web que Meta dijo el año pasado que habían sido creados por una operación de información rusa conocida como Doppelgänger para difundir propaganda bajo la apariencia de un medio de noticias estadounidense. "Con las prisas por ayudar a nuestros controvertidos aliados, se han olvidado por completo de los asuntos internos. Ahora la situación parece irreparable". La policía de Nueva York desplegó equipos pesados para entrar en el Hamilton Hall ocupado en Columbia esta semana. Algunas cuentas vinculadas a China han criticado la respuesta de las fuerzas del orden a las protestas como hipócrita.Credit...Bing Guan for The New York Times Los esfuerzos de influencia han sido rastreados por investigadores de Clemson y NewsGuard, así como por el Instituto para el Diálogo Estratégico, la Fundación para la Defensa de las Democracias, el Instituto Australiano de Política Estratégica y Recorded Future, una empresa de investigación en línea. Una campaña encubierta de influencia china conocida como Spamouflage, que se vinculó por primera vez a un brazo del Ministerio de Seguridad Pública en 2019, también ha dirigido su atención a las protestas. Algunos posts en X afirmaban que Estados Unidos estaba "MOSTRANDO TOTALITARISMO". Un lenguaje similar -como "¿cómo puede haber policías tan brutos en el mundo?" y "¡expulsión, arresto, supresión!" - se repitieron en varias cuentas identificadas por la Fundación para la Defensa de las Democracias, una organización de investigación de Washington centrada en la seguridad nacional. Max Lesser, analista principal de la fundación, describió el "elevado volumen" de contenido relacionado con las protestas como "un claro ejemplo de un adversario extranjero que explota activamente una crisis interna en curso". Muchas de las cuentas vinculadas a Spamouflage comparten contenidos similares. One on X, con casi 18.000 seguidores, retuiteó un mensaje de un diplomático chino en Pakistán que criticaba la respuesta de la policía a los manifestantes estudiantiles y mostraba imágenes subtituladas en mandarín de las manifestaciones en el campus. Su foto de perfil era una imagen de Winter, la cantante pop surcoreana. Su ubicación era Estados Unidos, pero solía publicar durante el día de Asia, y su contenido incluía a menudo errores gramaticales. Otra cuenta en X, que según el Sr. Linvill de Clemson estaba vinculada a una operación encubierta de influencia china que algunos investigadores han denominado Dragonbridge, volvió a publicar un mensaje de una destacada organización propalestina de Nueva York en el que se pedía a los manifestantes que "inundaran los campamentos" de las universidades de la ciudad. Las protestas han desplazado el foco de la propaganda hacia el firme apoyo de la administración Biden a Israel, argumentando que Estados Unidos ha socavado su posición mundial.Credit...Bing Guan para The New York Times Los investigadores, sin embargo, no han detectado un esfuerzo directo por organizar protestas o provocar la violencia. El objetivo, más bien, ha sido poner de relieve las divisiones que la guerra de Gaza ha puesto de manifiesto en la opinión pública de Estados Unidos, y el efecto potencial que ello tiene en la política gubernamental. Brian Liston, analista de Recorded Future, dijo que en el caso de Rusia, la campaña "intentaba avivar las tensiones a ambos lados del argumento de la protesta", alternativamente alabando a los manifestantes y denunciándolos como antisemitas. En muchos casos, las campañas no hacen sino amplificar los sentimientos expresados por los manifestantes y sus partidarios. Chen Weihua, un franco editor y columnista de The China Daily, el periódico oficial del Estado en inglés, ha vuelto a publicar recientemente en X mensajes de personas como Jill Stein, la candidata presidencial del Partido Verde, y Cynthia Nixon, la actriz de "Sexo en Nueva York". Para China, las escenas de policías estadounidenses con equipo antidisturbios deteniendo a jóvenes manifestantes tiene especial resonancia debido a las duras críticas que el gobierno comunista enfrentó por parte de Estados Unidos y otras democracias cuando sus fuerzas de seguridad se enfrentaron a manifestantes en Hong Kong durante meses en 2019 por la reversión de las libertades políticas que el gobierno había prometido preservar en la antigua colonia británica. "Cuando los estudiantes de Hong Kong destruyeron escuelas, bloquearon carreteras y lanzaron bombas de gasolina, Estados Unidos le dijo al gobierno de Hong Kong que ejerciera moderación y no interrumpiera manifestaciones razonables", declaró una cuenta vinculada a Spamouflage. "¡Ahora, frente a los estudiantes estadounidenses, la policía toma medidas directas y los detiene!". Melanie Smith, directora de investigación del Instituto para el Diálogo Estratégico, una organización que estudia la desinformación, la polarización y el extremismo en Internet, afirmó que los esfuerzos de China se han vuelto notablemente más agresivos hacia la administración Biden. Su organización y otras han identificado previamente un esfuerzo incipiente para socavar las perspectivas de reelección del Presidente Biden. Ese esfuerzo ha incluido la creación de cuentas falsas que se hacen pasar por las dirigidas por estadounidenses críticos con las políticas de Biden. "Su contenido es relativamente agresivo y habla de que es poco probable que los jóvenes voten a Biden por este motivo", dijo Smith sobre la respuesta china a las protestas. Bret Schafer, investigador del German Marshall Fund que estudia la manipulación de la información, afirmó que China, Rusia e Irán tenían diferentes motivaciones para implicarse. Todos ellos, sin embargo, se beneficiaron de destacar narrativas que dañan la percepción global de Estados Unidos. Los medios de comunicación estatales de Irán, que apoya desde hace tiempo a Hamás, han publicado más sobre las protestas que Rusia o China y han amplificado las críticas a la respuesta policial de comentaristas estadounidenses como Jackson Hinkle, afirmó. El énfasis en las protestas sigue a esfuerzos similares para criticar el paquete de ayuda exterior de 95.300 millones de dólares para Israel, Taiwán y Ucrania que el Congreso aprobó y el Sr. Biden firmó el mes pasado. El Laboratorio de Epidemiología de la Información, un grupo de investigación que estudia las campañas de influencia maligna, dijo que la operación de información rusa Doppelgänger había estado publicando contenido crítico con el paquete de ayuda o centrado en el debate político que lo rodea. El objetivo es presentar a Estados Unidos como un aliado global poco fiable; en algunos posts se afirmaba que había abandonado a Israel. En su lugar, los mensajes sugerían que Israel y otros países deberían buscar nuevas alianzas con Rusia y China. Otra serie de posts compartía un artículo de un sitio web que se hacía pasar por Fox News, en el que se afirmaba que el expresidente Donald J. Trump "detendría el saqueo del presupuesto estadounidense." PUBLICIDAD