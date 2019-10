Defiende Zuckerberg que políticos mientan en anuncios de propaganda

Washington.- El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en una entrevista que le preocupa “la erosión de la verdad” en línea, pero defendió la medida que permite a los políticos publicar anuncios que contienen tergiversaciones y mentiras en su red social, una postura que provocó indignación durante la campaña presidencial para el 2020.

“A la gente le preocupa, y a mí también me preocupa profundamente la erosión de la verdad”, dijo Zuckerberg a The Washington Post antes de un discurso el jueves en la Universidad de Georgetown. “Pero al mismo tiempo, no creo que la gente quiera vivir en un mundo en el que solo se puedan decir cosas que las compañías tecnológicas determinen como 100 por ciento verdaderas. Y creo que esas tensiones son algo con lo que tenemos que vivir”.

El enfoque de Zuckerberg sobre el discurso político ha sido criticado en las últimas semanas. Los demócratas han expresado su inconformidad con la decisión de Facebook de permitir un anuncio de la campaña del 2020 del presidente Donald Trump que incluye falsedades sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, respondió a la decisión de Facebook publicando su propio anuncio de campaña, afirmando satíricamente que Zuckerberg apoya a Trump para la reelección.

Zuckerberg enmarcó el tema como parte de un debate más amplio sobre la libre expresión, advirtiendo sobre los peligros de las redes sociales, incluyendo a Facebook, “que podrían tomar medidas demasiado estrictas”, y pidió a Estados Unidos que establezca un ejemplo de regulación personalizada en contraste con otros países, como China, que censuran el discurso político en línea. Y Zuckerberg enfatizó que Facebook debe mantenerse firme contra los gobiernos que buscan “limitar” la libertad de expresión frente a tensiones sociales y políticas.