Defenderá jefe de Seguridad Nacional políticas fronterizas de Biden

Washington— A medida que la administración de Biden continúa lidiando con un gran número de familias migrantes que cruzan la frontera suroeste, los esfuerzos realizados a principios de este año para aliviar el hacinamiento en las estaciones fronterizas están dando como resultado la liberación involuntaria de miles de migrantes indocumentados en el país, algunos de los cuales están fuera del radar de los agentes de inmigración.

La situación ha alimentado los ataques republicanos contra la administración por lo que han declarado una crisis en la frontera, y Alejandro N. Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, tendrá la oportunidad de entregar una nueva defensa este martes cuando testifique ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado.

En marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas redujeron a la mitad la cantidad de tiempo que los agentes suelen tardar en ingresar a un inmigrante indocumentado en el sistema judicial de inmigración. Lo hicieron utilizando un documento no reconocido por los tribunales que ordena a los migrantes que se presenten en una oficina de inmigración dentro de los 60 días para ingresar oficialmente al sistema de tribunales de inmigración.

Los funcionarios de seguridad nacional ahora están descubriendo que muchos de los migrantes que recibieron este documento alternativo no pasaron la ventana de informes, dejando a unos 15 mil migrantes, la mayoría de los cuales ingresaron al país con familiares, en algún lugar de los Estados Unidos y en gran parte fuera del radar de las autoridades de inmigración, según datos internos compartidos con The New York Times.

Desde el 19 de marzo, cuando comenzó la nueva política, los agentes de la Patrulla Fronteriza han emitido estos documentos a unos 50 mil migrantes. Eso se compara con unos 63 mil documentos de acusación oficiales que la Patrulla Fronteriza emitió entre marzo y junio, según datos del gobierno.

El senador Rob Portman de Ohio, el principal republicano del comité, ha dicho que a pesar de preguntar repetidamente sobre la cantidad de inmigrantes en su mayoría solicitantes de asilo que recibieron este documento extrajudicial de la Patrulla Fronteriza, el departamento aún no ha proporcionado detalles.

"El documento que recibe un individuo depende del espacio de las instalaciones y los recursos disponibles para procesarlo", dijo Marsha Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Dijo que incluso con el documento alternativo, los agentes continúan realizando verificaciones de antecedentes y recolectando huellas dactilares y otra información. Dijo que muchos de los migrantes que recibieron estos documentos se han comunicado con el ICE y se han registrado.