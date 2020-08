Culpa Biden a Trump por disturbios raciales

Associated Press / Joe Biden

Washington— El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la violencia reciente en las manifestaciones en Estados Unidos y culpó al presidente Donald Trump de contribuir a ella.

"Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país", dijo Biden. "No puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado".

"Los disturbios no son protestas", aseguró. "Saquear no es protestar. Encender fuego no es protestar. Nada de esto es una protesta, es una anarquía simple y llanamente", señaló.

Durante su discurso en Pittsburgh, Biden condenó la destrucción, señaló que el caos se estaba desarrollando bajo la guardia de Trump y acusó al presidente de hacer al país inseguro, tanto al avivar la división en medio de las protestas por el racismo y la brutalidad policial y a través de su manejo de la crisis del coronavirus y la economía.

"¿Alguien cree que habrá menos violencia en Estados Unidos si Donald Trump es reelegido?", señaló Biden.

"Necesitamos justicia en Estados Unidos. Y necesitamos seguridad en Estados Unidos. Nos enfrentamos a múltiples crisis, crisis que, bajo Donald Trump, se han seguido multiplicando".

Los comentarios de Biden llegan luego de una semana en la que se intensificaron las tensiones raciales en ciudades de Estados Unidos. En Kenosha, Wisconsin, hubo manifestaciones luego de que la Policía de la ciudad disparara y dejara incapacitado para caminar al afroamericano Jacob Blake. En medio de estas protestas, un simpatizante del mandatario mató a dos manifestantes.

Luego, este fin de semana, hubo un enfrentamiento entre trumpistas y contramanifestantes en Portland, Oregón, en medio del cual falleció por disparos un miembro de un grupo de derecha.

Donald Trump reaccionó a los eventos con llamados a la "ley y el orden" y amagos de enviar , además de que criticó a Biden por no condenar la violencia en las protestas.

Durante su discurso, Biden también expresó su incredulidad ante la idea de que él es una especie de "radical", como lo pintó el Presidente y como aseguraron los oradores la semana pasada durante la Convención Nacional Republicana.

"¿Parezco un socialista radical con debilidad por los alborotadores? ¿De verdad?", dijo Biden desde Pensilvania, un estado clave dentro del mapa electoral estadounidense. "Quiero un Estados Unidos seguro", afirmó.