Crece grieta entre Trump y DeSantis, con mítines de duelo en Florida

Florida.- El expresidente Donald J. Trump no ha respaldado al gobernador Ron DeSantis este año porque, según ha explicado, sus compañeros floridanos nunca se lo pidieron. DeSantis no asistió al mitin de Trump este domingo en Miami, dijeron sus aliados, porque no fue invitado personalmente.

Los egos magullados son un lugar común en la política. Pero rara vez una grieta en la parte superior de un partido se ha derramado tan completamente a la vista en un momento tan crucial. En un mitin el sábado por la noche en Latrobe, Pensilvania, Trump otorgó uno de sus apodos característicos a DeSantis: Ron DeSanctimonious.

Sus crecientes tensiones ocuparon un lugar central el domingo, con mítines de campaña en Florida solo dos días antes de que concluya la votación en las elecciones intermedias de 2022. Señor. Trump hizo campaña en el sur de Florida con el senador Marco Rubio y otros republicanos de Florida, mientras que DeSantis presentó su caso para la reelección durante una serie de eventos a lo largo de la costa oeste del estado.

Trump no repitió la burla el domingo, y DeSantis no mencionó al expresidente en sus eventos, pero el daño colateral de su estancamiento se cierne como una distracción para su partido en los últimos días de las elecciones intermedias y podría amenazar con divisiones más profundas entre los republicanos mientras buscan recuperar la Casa Blanca en 2024.

"Nada como destrozar a un gobernador republicano 4 días antes del día de las elecciones cuando su nombre está en la boleta”, escribió en Twitter Josh Holmes, estratega republicano y exjefe de campaña del senador Mitch McConnell, el líder republicano del Senado.

Trump ha estado diciendo a sus partidarios, tanto en público como en privado, que pronto anunciará otra candidatura presidencial. DeSantis es ampliamente visto como la principal alternativa para la nominación republicana, la especulación alimentada por su recaudación de la asombrosa cantidad de 200 millones de dólares para apoyar su candidatura a la reelección (incluidos alrededor de 90 millones no gastados) y la realización de una campaña nacionalizada en la que ataca al presidente Biden con más frecuencia que su retador demócrata, el exrepresentante Charlie Crist.

Trump y DeSantis son los políticos más populares en el renovado Partido Republicano: el expresentador de "The Apprentice" de 76 años y el abogado de 44 años.

El expresidente ha reclamado durante mucho tiempo una especie de participación en la propiedad del ascenso de DeSantis, quien fue un diputado relativamente anónimo durante seis años en el Congreso cuando su campaña para gobernador en 2018 fue levantada por el respaldo de Trump.

Pero la generosidad de Trump tiene un precio, y en repetidas ocasiones ha expresado desconcierto de que DeSantis no ha mostrado una cantidad satisfactoria de lealtad, según personas cercanas al expresidente.

Trump se ha sentido particularmente irritado por la separación que DeSantis ha creado entre ellos, desde criticar las vacunas contra el Covid-19 desarrolladas durante la administración de Trump hasta respaldar a Joe O'Dea, el candidato republicano al Senado en Colorado, solo días después de que el expresidente lo criticara.