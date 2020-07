Convivio familiar deja 14 contagiados de coronavirus en Texas

Dallas.- Una familia de Texas que pasó meses separada tuvo una barbacoa en el patio trasero y descubrió que días después, 14 asistentes habían contraído el coronavirus.

Nadie se sintió enfermo en el momento de la reunión familiar a mediados de junio, informó KDFI.

Desde entonces, una mujer ha muerto y otro miembro de la familia está en un respirador.

"Todos me han asegurado que no es mi culpa, pero es mi hogar", dijo Tony Green. "Siento que soy el anfitrión, y aunque no sabemos quién tenía qué, se extendió porque tuve la idea de reunirnos. Estoy teniendo un momento difícil con eso ".

Green se enteró de que tenía el virus después de una visita a la sala de emergencias. Ese mismo día, el suegro de Green, Rafael Ceja, fue llevado al hospital. Ceja desarrolló neumonía y ha estado en un respirador 11 días, informó KDFI. La madre de Ceja, de 68 años, fue ingresada más tarde en el hospital, donde luego murió a causa del virus.

Green lamenta no usar un cubrebocas en la barbacoa.

Hay 391 mil 609 casos confirmados y 5 mil muertes por coronavirus en Texas, según The New York Times.