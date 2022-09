Comparece activista Virginia Thomas sobre asalto al Capitolio de EU

Washington.- La activista conservadora Virginia “Ginni” Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas, compareció este jueves para una entrevista voluntaria con el panel de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021.

La comisión ha buscado durante meses una entrevista con Thomas en un esfuerzo por saber más sobre su papel en el intento de ayudar al entonces presidente Donald Trump a anular su derrota electoral. Ella intercambió mensajes de texto con el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, y se puso en contacto con legisladores de Arizona y Wisconsin en las semanas posteriores a las elecciones.

La comparecencia de Thomas en el Capitolio fue confirmada por dos personas al tanto del trabajo del panel que no estaban autorizadas a hablar de ello públicamente.

La activista no respondió preguntas cuando llegó para la entrevista ni más tarde cuando tomó un descanso breve. Sin embargo, Thomas dijo a los periodistas que estaba ansiosa por responder las preguntas de los miembros de la comisión.

El testimonio de Thomas es uno de los elementos restantes para el panel mientras contempla finalizar su trabajo. El panel ya entrevistó a más de mil testigos y mostró algunos de esos testimonios en video en sus ocho audiencias durante el verano.

El abogado de Thomas, Mark Paoletta, dijo la semana pasada que su clienta había accedido a reunirse con el panel y que estaba “ansiosa por responder las preguntas de la comisión para aclarar cualquier concepto erróneo sobre su trabajo relacionado con las elecciones de 2020”.

No está claro el alcance de su participación en el violento ataque al Capitolio. Días después de que The Associated Press y otras organizaciones noticiosas dieron a Biden como ganador de la elección presidencial, Thomas envió un correo electrónico a dos legisladores en Arizona para instarlos a elegir “una lista de electores en blanco” y “mantenerse firmes frente a la presión política y de los medios”. La AP obtuvo los correos electrónicos a principios de este año bajo la ley del estado para acceso a la información.