Ciudades estadounidenses lidian con el uso de cubrebocas

Nueva York— El alcalde Muriel Bowser de Washington, dijo este jueves que se volvería a imponer un mandato de cubrebocas al interior en la capital de la nación este sábado, convirtiéndose en la última jurisdicción en cambiar los protocolos de salud pública después de que una nueva guía federal aconsejara incluso a las personas vacunadas en los puntos álgidos del coronavirus que reanuden el uso de cubiertas faciales en espacios públicos interiores.

El anuncio de Washington se produjo cuando algunos estados y municipios se apresuraron a actualizar sus propias reglas sobre cubrebocas, mientras que otros expresaron indignación, otro ejemplo de las tensiones políticas que a menudo han acompañado las precauciones de salud pública durante la pandemia.

La nueva guía federal también sugirió cubrebocas para todos los niños, miembros del personal y visitantes en las escuelas, independientemente de su estado de vacunación y la transmisión comunitaria del virus.

Los alcaldes de Atlanta y Kansas City, Missouri, ambos demócratas, restablecieron los mandatos de cubrebocas; Atlanta entró en vigencia de inmediato y Kansas City comenzará el 2 de agosto. El gobernador Steve Sisolak de Nevada, un demócrata, ordenó que los residentes en los condados con altas tasas de transmisión, incluido el condado de Clark, hogar de Las Vegas, usen cubrebocas en espacios públicos interiores a partir del viernes. En Minnesota, los funcionarios de salud y educación instaron a todos los estudiantes, personal y visitantes a usar cubrebocas en las escuelas, pero se abstuvieron de convertir la guía en un requisito estatal.

La gobernadora Laura Kelly de Kansas, una demócrata, anunció un requisito de cubrebocas para los empleados estatales y los visitantes en las áreas públicas de los edificios del gobierno estatal, a partir del 2 de agosto. También recomendó cubrebocas para todos los residentes en los condados con altas tasas de transmisión, al tiempo que reconoció las frustraciones de las personas vacunadas.

“No me complace pedirle que se vuelva a poner un cubrebocas”, dijo en una conferencia de prensa el pasado miércoles, el mismo día en que entró en vigencia un requisito de cubrebocas en un distrito escolar del centro de Kansas.

El miércoles, al menos seis gobernadores republicanos, Greg Abbott de Texas, Doug Ducey de Arizona, Brian Kemp de Georgia, Pete Ricketts de Nebraska, Kristi Noem de Dakota del Sur y Ron DeSantis de Florida, señalaron su oposición a la recomendación.

"Es muy importante que digamos inequívocamente, no a los cierres de escuelas, no a las restricciones y no a los mandatos", dijo DeSantis en un discurso en una reunión celebrada por el American Legislative Exchange Council, un cabildeo conservador grupo.

Nueve estados (Arizona, Arkansas, Florida, Iowa, Montana, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Texas) ya habían prohibido o limitado los mandatos de cubrebocas, dejando a las ciudades y condados con pocas opciones para combatir la propagación del virus.