Prende Lollapalooza focos rojos por propagación de Covid

Associated Press | David Shaw of The Revivalists en el Lollapalooza de 2019

Washington— El festival de música masivo Lollapalooza comenzó este jueves en Chicago, atrayendo a decenas de miles de juerguistas al centro de la ciudad y renovando las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus entre las multitudes apretadas. Se espera que el festival de cuatro días sea una de las reuniones más grandes en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. Alrededor de 100 mil personas asistirán cada día del evento, que se llevará a cabo en el Grant Park de Chicago y contará con 170 bandas en ocho escenarios, informó The Washington Post. Los organizadores dicen que los asistentes deberán mostrar un comprobante de vacunación completa o una prueba de coronavirus negativa si no están vacunados. Los no vacunados también deben usar un cubrebocas en todo el sitio. Pero todavía existe una preocupación generalizada de que la variante delta altamente infecciosa pueda aparecer en grandes eventos en vivo este verano. “Queremos que se divierta, pero tenga en cuenta todas las reglas y requisitos y continúe #ProtectChicago (protege a Chicago)”, tuiteó la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot.