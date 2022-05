Buscan a sus hijos tras tiroteo en escuela de Texas

San Antonio.— A horas de ocurrido un tiroteo en un escuela primaria de Uvalde, Texas, que dejó 19 niños muertos, padres de familia aún buscaban a sus hijos.

"Tratando de encontrar a mi hija Alithia. Llamé a todos los hospitales y nada", escribió Ryan Ramirez en un mensaje en su cuenta de Facebook acompañado de una foto de la menor.

PUBLICIDAD

El padre de familia incluso manejó hasta una funeraria cercana porque escuchó que ahí podrían haber llevado a algunos de los estudiantes, pero tampoco la encontró.

"Nadie me dice nada", comentó a KTRK-TV. "Estoy tratando de encontrar en dónde está mi bebé".

Alithia, precisó, cursa el cuarto grado de primaria.

Jennifer Lugo también recurrió a redes sociales para tratar de hallar a su hija.

"Ayúdenme a encontrar a mi bebé", escribió.

"Si alguien escucha, o ve algo, por favor háganmelo saber", agregó en otro mensaje acompañado de una foto de su hija Ellie.

En tanto, Brandon Elrod dijo a ABC News que llevaba horas buscando a MaKenna, su hija de 10 años.

"Podría no estar viva", declaró, conteniendo las lágrimas.

Rey Chapa calificó lo sucedido en la primaria de Robb como pura maldad.

"Me temo que voy a conocer a muchos de los niños que fueron asesinados", dijo a The New York Times al aclarar que su sobrino asiste a esa escuela.

Un joven de 18 años abrió fuego este martes en una escuela primaria de Texas, matando a 19 estudiantes conforme fue de salón en salón, dijeron autoridades.

El tirador fue abatido por las autoridades.