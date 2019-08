Bloquea ICE línea telefónica para inmigrantes que apareció en 'Orange Is the New Black'

Washington.- Acurrucada en el congelador de la cocina de la prisión, a Maritza le preocupa la idea de que ella podría ser la próxima en desaparecer.

El personaje ficticio, interpretado por Diane Guerrero en la séptima temporada de “Orange Is the New Black” de Netflix, tenía una audiencia programada con autoridades de inmigración, pero como muchos inmigrantes, no contaba con un abogado. ¿Cómo podría ella evitar su propia deportación sin ayuda alguna? Pero sus amigas le dicen que no se preocupe: habían encontrado un grupo en línea, Libertad para Inmigrantes, el cual ofrece una línea directa a la que los detenidos pueden llamar si necesitan un abogado de manera gratuita, publicó The Washington Post.

“Pero debes tener cuidado”, le dice su amiga Gloria. “Aparentemente, si descubren que estás usando la línea directa, el Gran Hermano la podría bloquear”.

Y justo este mes, menos de dos semanas después del estreno de la séptima temporada del programa, la advertencia de Gloria se hizo realidad: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bloqueó la línea directa de Libertad para Inmigrantes en la vida real, puesta a disposición de aquellos inmigrantes que no pueden pagar a un abogado, según dijo el grupo el viernes.

Para la organización sin fines de lucro, esto no parece ser una coincidencia.

"Creo que sería un poco imaginativo creer que el bloqueo de nuestra línea directa esté motivado por otra cosa que no sea el deseo de ICE de silenciar a uno de sus críticos más acérrimos”, dijo en un comunicado Cynthia Galaz, directora nacional de la línea directa de Libertad para Inmigrantes a The Washington Post.

Según la organización, ICE bloqueó la línea directa para que los detenidos no pudieran llamar al grupo y solicitar un abogado, justo el 7 de agosto, luego del lanzamiento de la séptima temporada de “Orange Is the New Black”, serie en la que se retrata el dolor de la deportación, las sombrías condiciones de la detención de inmigrantes y la falta de derechos otorgados a los mismos. El jueves, Galaz y la cofundadora Christina Fialho enviaron una carta a ICE, expresando preocupación de que la atención nacional que se le brindó al grupo a través de la serie en Netflix pudiera haber instado al gobierno a tomar represalias. Ellas Argumentan que esto equivale a una violación de la Primera Enmienda, dado que el grupo defensor y del programa de televisión han exteriorizado su postura contra las detenciones realizadas por ICE.