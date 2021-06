Bezos, Bloomberg y Musk entre los ricos que pagaron poco o nada de impuestos en EU

Associated Press / Jeff Bezos

The New York Times

Washington— Los 25 estadounidenses más ricos, incluidos Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Elon Musk, pagaron relativamente poco, y a veces nada, en impuestos federales sobre la renta entre 2014 y 2018, según un análisis de la organización de noticias ProPublica que se basó en datos de impuestos sobre el servicio.

El análisis mostró que los ejecutivos más ricos de la nación pagaron solo una fracción de su riqueza en impuestos: 13.6 mil millones de dólares en impuestos federales sobre la renta sobre 401 mil millones de dólares de su riqueza.

Los documentos revelan la marcada desigualdad en el sistema tributario estadounidense, ya que plutócratas como Warren Buffett, Jeffrey Bezos, Michael Bloomberg y Elon Musk pudieron beneficiarse de una compleja red de lagunas en el código tributario y el hecho de que Estados Unidos pone su énfasis en gravar la renta del trabajo frente a la riqueza.

La rara ventana a las tácticas de los principales multimillonarios del país se produce cuando el presidente Biden está tratando de reformar el código tributario para aumentar los impuestos a las corporaciones y los ricos. Biden ha propuesto aumentar la tasa impositiva máxima sobre la renta al 39.6 por ciento desde el 37 por ciento.

Pero los documentos y las conclusiones del análisis podrían renovar los llamamientos para que Biden considere un impuesto a la riqueza, como los defendidos por la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts. El plan de Warren aplicaría un impuesto del 2 por ciento al patrimonio neto de una persona, incluido el valor de las acciones, casas, botes y cualquier otra cosa que una persona posea, después de restar las deudas, por encima de 50 millones de dólares.

Biden y sus asesores han considerado inviable la idea.

Warren dijo en Twitter que el informe mostraba que "nuestro sistema fiscal está manipulado para multimillonarios que no hacen su fortuna a través de los ingresos, como lo hacen las familias trabajadoras".

ProPublica no reveló cómo obtuvo la información y The New York Times no pudo verificarla de forma independiente. Pero la publicación dijo que los documentos fueron entregados al medio "en forma cruda, sin condiciones ni conclusiones", y que había pasado la información por todos los ejecutivos cuyo reporte se incluyó en el artículo.

"A todas las personas cuya información fiscal se describe en esta historia se les pidió que comentaran", dijo ProPublica, y agregó que quienes respondieron "todos dijeron que habían pagado los impuestos que debían".