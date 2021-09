Auditores pro-Trump manipulan falsedades electorales: AP

Un grupo contratado por republicanos amistosos con Trump para examinar los resultados de las elecciones de 2020 en el condado más grande de Arizona lanzó falsedades sobre datos eliminados, doble voto y otras infracciones en un informe que ignoró hechos básicos sobre cómo se llevan a cabo las elecciones.

El informe publicado el viernes por Cyber Ninjas, la firma contratada por legisladores republicanos en Arizona para buscar fraude electoral de 2020, no encontró nada que ponga en duda legítima la elección ganada por el presidente Joe Biden. En cambio, trató de pintar las prácticas electorales de rutina en el condado de Maricopa como errores, irregularidades o esfuerzos siniestros para negarle a Donald Trump otro mandato.

Incluso con su análisis sesgado, el informe en realidad obtuvo más votos para Biden de los que se certificó que ganó en el condado el año pasado.

Aquí hay un vistazo a algunas de las afirmaciones de Doug Logan, CEO de Cyber Ninjas, en una audiencia para presentar su informe el viernes:

LOGAN, alegando que los resultados de las elecciones se eliminaron del sistema de gestión de elecciones del condado de Maricopa: "Entonces, una persona entró en una aplicación y eligió específicamente ejecutar algo que borrara todos los registros en el sistema que se utilizó para generar los resultados oficiales, el día anterior comenzó una auditoría ".

LOS HECHOS: No, los datos nunca desaparecieron; se acaba de mover. Los funcionarios del condado de Maricopa hicieron copias de los datos y los archivaron antes de eliminarlos del sistema de administración de elecciones.

"Tenemos copias de seguridad para todos los datos de noviembre y esos archivos nunca fueron citados", dijo el condado en un comunicado en Twitter. Los funcionarios del condado dijeron que los datos no se pueden almacenar indefinidamente en el sistema de gestión electoral. "Los Cyber Ninjas no entienden el negocio de las elecciones", dijo el condado. "No podemos mantener todo en el servidor EMS porque tiene límites de almacenamiento".

___

LOGAN: “23,344 personas votaron cuando ya no deberían tener acceso, o normalmente no tendrían acceso” a votar en el condado de Maricopa porque se han mudado.

LOS HECHOS: No, eso no es lo que pasó. Logan comparó los nombres de los votantes con una base de datos comercial de direcciones, no con una base de datos de votantes. Encontró que 23,344 informaron haberse mudado antes de que salieran las boletas en octubre. Si bien la revisión sugiere algo inapropiado, los funcionarios electorales señalan que los votantes, como los estudiantes universitarios, los propietarios de casas de vacaciones y los miembros del ejército, pueden mudarse a ubicaciones temporales mientras siguen votando legalmente en la dirección donde están registrados.

"Un revisor competente de una elección no haría una afirmación como esa", dijo Trey Grayson, ex secretario de estado republicano en Kentucky.

___

LOGAN: Hubo 9.041 votantes por correo a los que “se les envió una boleta por correo, pero de alguna manera se recibieron dos boletas, que no sé cómo se enviaría una boleta y se recibirían dos”.

LOS HECHOS: Esto no es inusual y no es una señal de irregularidad. El archivo que Logan consultó, conocido como EV33, muestra dos entradas de boleta devueltas cada vez que la boleta por correo de un votante tiene una discrepancia de firma que se arregla.

Cuando un votante envía por correo una boleta con una firma en blanco o que no coincide, los funcionarios electorales se comunican con el votante. Si se resuelve la discrepancia, ingresan un segundo registro en el archivo EV33, dijeron los funcionarios electorales.

"La conclusión apropiada que se puede extraer de este hallazgo es que el equipo de votación anticipada estaba cumpliendo con su responsabilidad legal requerida al revisar las firmas en todas las boletas devueltas por correo", tuiteó el condado de Maricopa en respuesta al reclamo de Logan.