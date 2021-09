Impulsa Biden una política fronteriza disuasoria tras prometer un enfoque humano

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Washington— Las imágenes podrían haber salido directamente de la administración del expresidente Donald J. Trump: agentes de la Patrulla Fronteriza montados en caballos reunían a familias haitianas, desesperadas en la frontera suroeste, para una rápida deportación de Estados Unidos. De hecho, el esfuerzo agresivo para despejar rápidamente un campamento improvisado en Del Río, Texas, de más de 15 mil migrantes haitianos, fue parte de una respuesta de la administración de Biden que incluyó agentes en el área, utilizando una regla de inmigración de salud pública invocada por Trump para enviar a muchas personas a sus países. La portavoz del presidente Biden dijo que las escenas de los agentes a caballo eran "horribles" y no "aceptables ni apropiadas". La vicepresidenta Kamala Harris dijo que "los seres humanos nunca deben ser tratados de esa manera". El Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba investigando. Sin embargo, las deportaciones son un claro ejemplo de cómo Biden, quien declaró el 2 de febrero que su objetivo era "deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior", está implementando algunos de los enfoques más agresivos contra la inmigración de Trump durante los últimos cuatro años. Habiendo fracasado en sus intentos de construir un conjunto de leyes de inmigración más "humano", Biden ha reaccionado de una manera que pocos de sus partidarios esperaban. Caso tras caso, ha mostrado su disposición a utilizar medidas duras. Parte del dilema que enfrenta Biden es que sus esfuerzos por usar el poder de su oficina para promulgar un cambio migratorio duradero han sido bloqueados por jueces federales escépticos del poder ejecutivo y frenado por una burocracia deliberadamente obstaculizada por el expresidente. Su propuesta para una reforma integral de las leyes de inmigración no va a ninguna parte en el Congreso, y sus esperanzas de otorgar a millones de inmigrantes indocumentados un camino hacia la ciudadanía sufrieron un serio revés en el Senado el pasado domingo. Biden está luchando para enfrentar un desafío que ha molestado a los presidentes durante décadas: asegurar las fronteras mientras cumple con las obligaciones humanitarias de Estados Unidos con los migrantes que huyen de las dificultades económicas, la inestabilidad política y la violencia.