Ataques de Trump vs Biden no son exitosos

Estados Unidos— El ataque del presidente Trump en contra de Joseph R. Biden, no ha podido borrar la ventaja del demócrata en una serie de estados indecisos clave, incluyendo el crucial campo de batalla en Wisconsin, en donde el mensaje de la ley y el orden de Trump recibió apoyo de la derecha pero no ha convencido a la mayoría de los votantes que están a disgusto con él, de acuerdo a un sondeo realizado por The New York Times y Siena College.

El exvicepresidente Biden aventaja a Trump por cinco puntos porcentuales en Wisconsin y por un mayor margen de nueve puntos en el vecino Minnesota, un estado de tendencia demócrata que Trump ha tratado de conquistar con sus vehementes denuncias contra el pillaje y los delitos.

El presidente ha mejorado su posición política en Wisconsin, en particular, recurriendo insistentemente a los votantes anglosajones republicanos que están alarmados por el alboroto local.

Sin embargo, en los estados del norte-centro, junto con los lugares menos populosos de Nevada y New Hampshire, Trump no ha podido superar sus fundamentales vulnerabilidades políticas --- además de su profunda impopularidad entre las mujeres y el punto de vista generalizado entre los votantes de que no ha manejado bien la pandemia del coronavirus.

Si rebasa a Biden en alguno de esos cuatro estados, podría ser un impulso significativo para la oportunidad de reelección de Trump.