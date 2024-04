Aprueban proyecto de ley que podría prohibir TikTok

The New York Times | Partidarios de la plataforma en Capitol Hill The New York Times | Los analistas calculan que el precio de la parte estadounidense de TikTok podría ascender a decenas de miles de millones de dólares

Washington.- El Senado aprobó el martes un proyecto de ley que obligaría a la propietaria china de TikTok, ByteDance, a vender la aplicación o, de lo contrario, la prohibiría por completo. Ahora es probable que el proceso se complique aún más. El Congreso aprobó la medida alegando motivos de seguridad nacional debido a los vínculos de TikTok con China. Tanto los legisladores como los expertos en seguridad han afirmado que existen riesgos de que el gobierno chino se apoye en ByteDance para acceder a datos sensibles de sus 170 millones de usuarios estadounidenses o para difundir propaganda. La ley propuesta permitiría a TikTok seguir operando en Estados Unidos si ByteDance la vende en un plazo de 270 días, o cerca de nueve meses, un período que el presidente podría ampliar a un año. Es probable que la medida se enfrente a desafíos legales, así como a la posible resistencia de Pekín, que podría bloquear la venta o exportación de la tecnología. Tampoco está claro quién tiene los recursos para comprar la red social, pues su precio es elevado. El asunto podría tardar meses o incluso años en resolverse, tiempo durante el cual la aplicación quizá seguiría funcionando en los dispositivos de los consumidores estadounidenses. A continuación, lo que nos espera. La empresa en el tribunal Es probable que TikTok empiece por impugnar la medida en los tribunales. "Creo que esa es la única certeza: habrá litigios", afirmó Jeff Kosseff, profesor adjunto de Derecho de la Ciberseguridad en la Academia Naval. El caso de la aplicación tal vez se basará en la Primera Enmienda, según los expertos jurídicos. Se espera que la empresa argumente que una venta forzosa podría violar los derechos de libertad de expresión de sus usuarios porque un nuevo propietario podría cambiar las políticas de contenido de la plataforma y modificar lo que pueden compartir libremente los usuarios. "Por suerte, tenemos una Constitución en este país, y los derechos de la Primera Enmienda de las personas son muy importantes", comentó Michael Beckerman, vicepresidente de políticas públicas de TikTok, en una entrevista con un creador en la plataforma la semana pasada. Otros grupos, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que se ha opuesto de manera manifiesta al proyecto de ley, también podrían unirse a la lucha legal. Un portavoz de la ACLU señaló el martes que el grupo todavía estaba sopesando su papel en un posible litigio contra este proyecto de ley. Según los expertos jurídicos, es probable que el gobierno tenga que demostrar que la propiedad de TikTok por parte de ByteDance hace necesario limitar la libertad de expresión por motivos de seguridad nacional. La red social tiene un sólido historial de batallas similares contra la Primera Enmienda. Cuando era presidente, Donald Trump intentó forzar una venta o prohibición de la aplicación en 2020, pero los jueces federales bloquearon la iniciativa porque habría tenido el efecto de cerrar una "plataforma para la actividad expresiva". Montana intentó prohibir TikTok en el estado el año pasado debido a la propiedad china de la aplicación, pero un juez federal diferente falló en contra de la ley estatal por razones similares. Pocos compradores potenciales Los analistas calculan que el precio de la parte estadounidense de TikTok podría ascender a decenas de miles de millones de dólares. ByteDance es una de las empresas emergentes más valiosas del mundo, con un valor estimado de $225 mil millones, según CB Insights, una firma que da seguimiento al capital de riesgo y a las empresas emergentes. El elevado precio limitaría la lista de quienes podrían permitirse TikTok. Gigantes tecnológicos como Meta o Google probablemente se verían bloqueados para una adquisición por cuestiones antimonopolio. El papel impredecible de China El gobierno chino podría intentar bloquear la venta de TikTok. Las autoridades chinas criticaron un proyecto de ley similar después de que la Cámara de Representantes lo aprobara en marzo, aunque todavía no han dicho si bloquearían una desinversión. Hace más o menos un año, el Ministerio de Comercio chino dijo que se opondría "con firmeza" a la venta de la aplicación por parte de ByteDance. La normativa china sobre exportaciones parece incluir el algoritmo de recomendación de contenidos de TikTok, lo que da a Pekín la posibilidad de decidir si ByteDance puede vender o traspasar la licencia de la función más valiosa de la aplicación.