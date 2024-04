Arizona acusa a 18 en caso sobre elecciones de 2020 en el estado

Associated Press | The Associated Press pudo determinar las identidades de los acusados no nombrados en base a sus descripciones en la acusación

Phoenix.- Un gran jurado de Arizona ha acusado al ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, y al abogado Rudy Giuliani, junto con otras 16 personas en un caso de interferencia electoral. La acusación emitida el miércoles nombra a 11 republicanos que presentaron un documento al Congreso falsamente declarando que Donald Trump venció a Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales de 2020. Muestra otros siete acusados cuyos nombres no fueron revelados de inmediato porque aún no habían sido notificados de los cargos. The Associated Press pudo determinar las identidades de los acusados no nombrados en base a sus descripciones en la acusación. Uno es descrito como un abogado "que a menudo fue identificado como el Alcalde" y difundió falsas acusaciones de fraude electoral, una descripción que claramente describe a Giuliani. Otro es descrito como el "jefe de gabinete de Trump en 2020", lo que describe a Meadows. "No permitiré que la democracia estadounidense sea socavada", dijo la Fiscal General Demócrata Kris Mayes en un video publicado por su oficina. "Es demasiado importante". Las 11 personas que habían sido nominadas como electores republicanos de Arizona se reunieron en Phoenix el 14 de diciembre de 2020 para firmar un certificado diciendo que eran electores "duly elected and qualified" y afirmaron que Trump llevaba el estado. Un video de un minuto de la ceremonia de firma fue publicado en las redes sociales por el Partido Republicano de Arizona en ese momento. El documento fue luego enviado al Congreso y a los Archivos Nacionales, donde fue ignorado. Biden ganó en Arizona por más de 10 mil votos. De las ocho demandas que impugnaron sin éxito la victoria de Biden en el estado, una fue presentada por los 11 republicanos que luego firmarían el certificado declarando a Trump como ganador. Su demanda solicitaba a un juez que des-certificara los resultados que dieron a Biden su victoria en Arizona y bloqueara al estado de enviarlos al Colegio Electoral. Al desechar el caso, la jueza de distrito de EE. UU. Diane Humetewa dijo que los republicanos carecían de legitimidad legal, esperaron demasiado tiempo para presentar su caso y "no proporcionaron al tribunal apoyo factual para sus reclamos extraordinarios". Días después de que se desestimara esa demanda, los 11 republicanos participaron en la firma del certificado. Los cargos en Arizona llegan después de una serie de acusaciones contra electores falsos en otros estados. En diciembre, un gran jurado de Nevada acusó a seis republicanos de cargos graves de presentar un instrumento falso para presentación y pronunciar un instrumento falsificado en relación con certificados electorales falsos. Se declararon inocentes. El Fiscal General de Michigan en julio presentó cargos graves que incluían falsificación y conspiración para cometer falsificación electoral contra 16 electores falsos republicanos. Uno tuvo los cargos retirados después de alcanzar un acuerdo de cooperación, y los otros 15 acusados se declararon inocentes. Tres electores falsos también han sido acusados en Georgia junto con Trump y otros en una acusación generalizada que los acusa de participar en un esquema para anular ilegalmente los resultados. Se declararon inocentes. En Wisconsin, 10 republicanos que se hicieron pasar por electores llegaron a un acuerdo en una demanda civil, admitiendo que sus acciones fueron parte de un esfuerzo para anular la victoria de Biden. No hay ninguna investigación penal conocida en Wisconsin. Trump también fue acusado en agosto en un tribunal federal por el esquema de electores falsos. La acusación establece que cuando Trump no pudo persuadir a los funcionarios estatales para cambiar ilegalmente las elecciones, él y sus aliados republicanos comenzaron a reclutar una lista de electores falsos en estados disputados: Arizona, Georgia, Michigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, para firmar certificados falsamente afirmando que él, no Biden, había ganado en sus estados. A principios de enero, el Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, dijo que los cinco electores republicanos de ese estado no pueden ser procesados según la ley actual. En Nuevo México y Pensilvania, los electores falsos agregaron una advertencia diciendo que el certificado electoral se presentó en caso de que luego fueran reconocidos como electores debidamente elegidos y calificados. No se han presentado cargos en Pensilvania. En Arizona, la predecesora de Mayes, la republicana Mark Brnovich, realizó una investigación sobre las elecciones de 2020, pero las acusaciones de electores falsos no fueron parte de ese examen, según la oficina de Mayes. En otro caso relacionado con las elecciones presentado por la oficina de Mayes, dos funcionarios republicanos en un condado rural de Arizona que retrasaron el escrutinio de los resultados de las elecciones generales de 2022 enfrentan cargos graves. Un gran jurado acusó a los supervisores del condado de Cochise, Peggy Judd y Tom Crosby, en noviembre de un cargo cada uno de conspiración e interferencia con un funcionario electoral. Ambos se declararon inocentes. Los republicanos enfrentando cargos son Kelli Ward, presidenta del Partido Republicano del estado desde 2019 hasta principios de 2023; el senador estatal Jake Hoffman; Tyler Bowyer, un ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA que forma parte del Comité Nacional Republicano; el senador estatal Anthony Kern, quien fue fotografiado en áreas restringidas fuera del Capitolio de EE. UU. durante el ataque del 6 de enero y ahora es candidato en el 8vo Distrito Congresional de Arizona; Greg Safsten, ex director ejecutivo del Partido Republicano de Arizona; James Lamon, ejecutivo de la industria energética que perdió una primaria republicana en 2022 para un escaño en el Senado de EE. UU.; Robert Montgomery, presidente del Comité Republicano del Condado de Cochise en 2020; Samuel Moorhead, miembro del comité de distrito republicano en el Condado de Gila; Nancy Cottle, quien en 2020 fue la primera vicepresidenta de la Federación de Mujeres Republicanas de Arizona; Loraine Pellegrino, presidenta de las Mujeres Republicanas de Ahwatukee; y Michael Ward, médico osteópata casado con Kelli Ward. Ninguno de los 11 respondió a mensajes telefónicos, por correo electrónico o en redes sociales de The Associated Press el miércoles buscando comentarios.