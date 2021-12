Vitas, otra potencial defraudadora

Chihuahua— Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. está considerada como otra potencial financiera fraudulenta, con un esquema similar al de Aras Business Group, advirtió ayer el diputado local del PAN Gabriel García Cantú.

De acuerdo con información del legislador, Vitas ofrece rendimientos financieros del 9 al 10 por ciento mensual, muy por encima del sistema bancario mexicano, y tiene centros de operación y reclutamiento de inversores en Chihuahua y Ciudad Juárez.

La empresa tiene su sede en esta ciudad con domicilio en Distrito Uno y se promociona a través de Internet como una empresa consultora en colocación de capital y rendimientos, “con expertos en el manejo de capital con inversiones diversificadas, principalmente en construcción de alta gama”, dice en su página web.

En Juárez, Vitas comenzó operaciones en un edificio de Campos Elíseos.

A decir de García Cantú, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, dicha empresa de colocación de capital está por debajo de Aras en cuanto a número de inversores, por lo que advirtió que está en potencial riesgo y estimó que en dos meses también entrará en crisis financiera.

“Estamos ante otra bomba de tiempo y lo que hemos indagado es que esta compañía sólo tiene oficinas en renta en Chihuahua y la frontera, es decir, no tiene propiedades registradas como Aras”, dijo el legislador.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, sobre Aras pesan 380 denuncias en el estado por la posible comisión de delitos en perjuicio del patrimonio de sus socios y clientes, además de que se le han asegurado al menos 42 inmuebles.

García Cantú hizo un llamado a las autoridades investigadoras estatales y federales a actuar con prontitud ante el potencial nuevo fraude.

Vitas Financial está ubicada en la ciudad de Chihuahua en Vía Lombardía, Edificio Prisma #3000 interior 302, en la colonia Saucito.

En su página de Internet https://www.vitasinvestment.com también aparece como Vitas Consulting S.A.P.I. y se autodefine ante sus potenciales inversores: “Vitas es una firma especializada en la colocación de capital en fondos de inversión privada, brindando una experiencia de confianza y solidez mediante el profesional manejo de la inversión estratégicamente diversificada”.

“Nos destacamos por el trato personalizado y por imprimir toque humano a las finanzas. El crecimiento y la mejora continua hacen de Vitas una firma dinámica y con energía, buscando que el patrimonio de nuestros clientes se mantenga íntegro, siendo garante de que sus inversiones se encuentran bien cimentadas”, indica.

Entre los servicios que ofrece a los inversionistas destacan “Vivir de tus rentas”, “Hacer crecer el capital de tu Pyme o empresa”, “Garantizar el pago de la colegiatura de tus hijos” y “Proteger la salud de tu familia”.

García Cantú denunció públicamente que “las personas que tienen ahí su dinero o sus ahorros están en una bomba de tiempo. Yo ya presenté una iniciativa al respecto porque me llega mucha información de otras empresas como Aras, de este tipo de SAPI (sociedad anónima promotora de inversión), que es una denominación novedosa y que no están en el radar de las autoridades federales, me refiero a la Unidad de Investigación Financiera y del SAT, por lo que es un tema que se debe trabajar a nivel federal”.

Agregó que “tenemos cierta información de Vitas, y aunque no le llega al problema de Aras, sí va para lo mismo, es decir, es una empresa grande donde hay mucha inversión de los chihuahuenses. Creemos que por los rendimientos que ofrece, similar a Aras, va a tener un colapso en alrededor de dos meses”, señaló.

García Cantú mencionó que Vitas Financial organizó recientemente un evento masivo en Ciudad Juárez donde quería captar al mayor número de inversionistas.

Agregó que se ofrecieron pláticas por parte de conferencistas y la pretensión fue reclutar al mayor número de personas de manera engañosa.

“Este es un tema preocupante porque en Juárez ya hay inversionistas que han depositado sus ahorros en Vitas, y próximamente vamos a ver el colapso también”, refirió.

El diputado afirmó que la compañía viola la ley financiera porque se está anunciado de manera masiva y pública con espectaculares en las ciudades más importantes y en otras partes del país.

“Se anuncia igual que Aras, con rendimientos del 9 y 10 por ciento de interés mensual, o sea, es incongruente porque ningún tipo de inversión te va dar el rendimiento del ciento por ciento a tasa anual”, dijo.

Añadió: “Es igual a Aras, son personas que saben orquestar el mismo método y lo preocupante es que no tienen oficinas propias, no tienen propiedades. Hemos investigado que tienen oficinas rentadas y eso es un tema mucho más preocupante, porque no tienen inmuebles, es decir, ¿cómo le van a hacer para responderle a los inversionistas que depositaron sus ahorros en caso de colapsar financieramente?”.

