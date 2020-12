Viaja fiscal a CDMX por desafuero de Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez— Pese a que Chihuahua enfrenta una impunidad superior al 90 por ciento sólo por el delito de homicidio doloso, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel viajó a la Ciudad de México para entregar personalmente ante el Poder Legislativo la solicitud de procedencia o desafuero que permita al ministerio público acusar al senador Cruz Pérez Cuéllar.

El abogado descartó que la justicia en Chihuahua sea selectiva, al asegurar que el procedimiento legal lo requiere a él personalmente y es parte del proceso de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.

Peniche Espejel sostuvo que la Fiscalía tiene en proceso de integración 50 carpetas de investigación, de las cuales, una tiene que ver con la “nómina secreta”, donde otras 60 personas involucradas y que en un futuro tendrán que atender el llamado del Ministerio Público para responder en relación con las imputaciones que se les formulan y se les ejercitará acción penal en la medida en que se reúnan los datos de prueba.

Esta ciudad, de acuerdo con datos recientes presentados por el Gobierno federal, se mantiene como el segundo municipio del país con la mayor cantidad de asesinatos dolosos, con mil 253 carpetas de investigación contabilizadas hasta octubre, sólo detrás de Tijuana (con mil 513), menos de ocho por ciento de esos crímenes están esclarecidos.

“Si alguien quiere lastimar y asesinar, no depende si está en la calle o no, sino que está en la mira y, más allá de la movilidad o no, es una cuestión de impunidad”, dijo recientemente Guillemo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad.

“Hace sentido un estudio de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el crimen (que) establece que el factor principal para disminuir la incidencia delictiva en materia de homicidios es precisamente la impunidad, es decir, que no exista impunidad en quien comete este delito de homicidio, y en ese sentido no ha habido un avance significativo”, agregó el nuevo titular de la organización civil que interactúa con las autoridades de seguridad.

Y aunque el fiscal Peniche expresó durante el Encuentro Nacional Anticorrupción que aún faltan por integrar entre 70 y 80 carpetas de investigación en las que no se ha podido establecer la “ruta del dinero”, dijo confiar en que la Fiscalía continúe con esta investigación en la que vinculan a dos aspirantes a la gubernatura, Maru Campos y el senador Pérez Cuéllar.

Refirió que la indagatoria involucra a alrededor de 120 personas, que de alguna manera se vieron beneficiados con recursos desviados del Estado, lo que ha hecho complejas estas indagatorias y por tanto, esa complejidad es lo que ha marcado los tiempos de cada carpeta de investigación.

“Los tiempos los ha determinado el momento en que se han reunido los datos de prueba en cada caso, la FGE no obedece a tiempos políticos, ni electorales, sino en base a los hechos y evidencias que se obtienen”, dijo el fiscal.

La petición deberá turnarse a la Sesión Instructora que será la encargada de hacer el procedimiento correspondiente para finalmente llevarlo ante el Pleno, que conocerá de esta petición de la FGE y se constituirá como Gran Jurado, una vez que analice las pruebas o argumentos de descargo del legislador. Una vez concluido este procedimiento, los diputados votarán si es desaforado o no.

Añadió que se trata de un proceso que podría tomar alrededor de cuatro meses, con base en trámites que se han realizado en el pasado, además de que enfatizó que se ha actuado de manera seria, por lo que recalcó que no existe ninguna persecución política.

Cabe recordar que el pasado martes, Peniche Espejel presentó la solicitud de desafuero en contra del senador chihuahuense ante el Congreso de la Unión, motivo por el cual se han pronunciado personajes como Mario Delgado, presidente de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la bancada de Morena en el Senado de la República y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestando su apoyo a Pérez Cuellar y reprobando las acciones de persecución política en su contra por parte de Javier Corral. (Con información de Orlando Chávez y Gisela Reyes)

