Trabajaremos en alumbrado y otros servicios: Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró ayer que pese a los resultados negativos del plebiscito con respecto a la renovación del alumbrado público, su administración trabajará por mejorar, además de abarcar otros servicios básicos para los chihuahuenses.

“Estamos analizando, me parece bien toda la ayuda posible, no solamente en alumbrado sino otros servicios que merecen los chihuahuenses”, comentó la alcaldesa, quien no especificó qué tipo de alternativas se harán en materia de alumbrado público, ya que tampoco los opositores propusieron algún plan que se pudiera solventar.

Dijo que agradecerá el apoyo del Gobierno del Estado, así como del Gobierno Federal, éste último que ha sido insensible en cuanto a los recursos para prácticamente todos los municipios de México, principalmente en materia de seguridad pública.