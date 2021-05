Supercierre revirtió tendencia: Salud

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Baja Movilidad en las calles de la ciudad durante el pasado fin de semana

Ciudad Juárez— Pese al embate de la tercera ola de Covid-19, Juárez y toda la entidad continuarán en el semáforo naranja, de riesgo alto, los próximos 15 días, debido a que el pasado supercierre logró revertir la tendencia al alza que presentó la pandemia. Así lo dio a conocer el secretario estatal de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

“Esto no quiere decir que ‘ya la hicimos’, pues un indicador de 15 días no marca tendencia”, manifestó, y afirmó que son necesarias otras dos semanas a la baja para decir que el coronavirus muestra descenso, por lo que llamó a no descuidar la guardia, manteniendo uso de la sana distancia, higiene y cubrebocas.

Informó que este fin de semana no se implementará otro enclaustro extraordinario para no lastimar más la ya golpeada economía. Sin embargo, destacó que dependerá de la actitud de la población ante el virus el que se implementen o no más medidas sobresalientes en un futuro para mitigar la acometida que se vive.

“Chihuahua seguirá en naranja, pero como les acabo de mencionar, con un comportamiento a la baja”, dijo Fernández Herrera, y apeló a la conciencia para sólo salir si es indispensable, puesto que el coronavirus arremete con tres cepas más virulentas: británica B.1.1.7, californiana B.1429 y brasileña P.1.

Sobre la tasa de transmisión, informó que ésta se redujo de 1.17 a 0.8 (punto 84), lo cual indica que una persona contagiada de SARS-CoV-2 puede enfermar a una persona o menos. Pero de igual manera, señaló, para mantener a la baja este indicador, es necesario respetar todas las medidas preventivas.

En la frontera, dijo, estaba en 1.29 y bajó a 0.83; en Chihuahua capital, de 1.14 a 0.86, dio a conocer. Puntualizó que con lo anterior “estos números nos muestran muy claramente cómo bajó el número del semáforo de 22 a 16 en el estado, (aquí) de 17 a 13 y en Chihuahua de 25 a 19” tras las determinaciones.

El semáforo bajó 5 puntos en 15 días debido a la reducción de movilidad y permitió que la tasa de virus por cada cien mil habitantes también disminuyera de 28.6 a 25.9, lo que indica que hubo impacto positivo en la contención de la epidemia, pero el economista a cargo de la dependencia pidió “no cantar victoria”.

El semáforo en Juárez

2020

• Del 1 al 21 de junio – rojo

• Del 22 de junio al 30 de agosto – naranja

• Del 31 de agosto al 11 de octubre – amarillo

• Del 12 al 22 de octubre – naranja

• Del 23 de octubre al 30 de noviembre – rojo (con toque de queda del 5 al 20 de noviembre)

• Del 1 de diciembre al 17 de enero – naranja

2021

• Del 18 de enero al 14 de febrero – “mostaza” (entre naranja y amarillo)

• Del 15 de febrero al 25 de abril – amarillo

• Del 26 al 7 de abril – naranja (y continúa)