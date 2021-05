Ponen empresas $280 millones; Estado sólo $150

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Mientras el empresariado ha destinado 280 millones 462 mil 565 pesos a la Secretaría de Salud para materiales, alimentos, fármacos, equipo electromédico y más requerimientos, la aportación gubernamental a Juárez, en obras para tal sector, rondó apenas 150 millones de pesos.

Ante esta situación, Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud de Canaco, afirmó que de no ser por el sector particular, no sólo Juárez, sino toda la entidad estaría como “zona de guerra” ante el Covid-19, ya que –aseguró– se sufre de una mala administración pública estatal, enfocada en otras áreas.

De momento, en Juárez se han registrado 31 mil 363 contagios acumulados de coronavirus y 3 mil 322 decesos desde que arribó la pandemia, que ahora ataca con las cepas brasileña, británica y californiana, que resultan más contagiosas y amenazan con el riesgo de crear un alza.

“Le dijimos (al gobernador Javier Corral) que en esta contingencia los recursos debían ser destinados a los hospitales, a los médicos y enfermeras, a los insumos y medicamentos, y criticamos que se invirtiera en obras de movilidad si la gente no se movía, pero vimos poca sensibilidad”, destacó Soberanes.

Según se da a conocer en el portal de Transparencia, lo erogado por el sector privado a la atención de la pandemia en los inmuebles públicos de Chihuahua es mayor a lo contemplado para el rubro de apoyo a la salud que el Gobierno del Estado destinó a esta frontera en el Plan de Inversión 2019-2021.

De acuerdo con información oficial del Estado, para Juárez fueron contemplados al menos cuatro proyectos: el centro “Somos Mexicanos”, de 108 millones de pesos; la ampliación al auditorio del Hospital de la Mujer, de 5.24 millones; equipamiento para el sanatorio Infantil, de 4.68 millones; y otros 30 millones de pesos para una edificación de radioterapia.

Soberanes Maya dijo que se ha tenido fortuna de que la tercera embestida de SARS-CoV-2 esté de momento controlada ante el compromiso de las personas que han tenido a bien obedecer la distancia, higiene y cubrebocas, porque los hospitales no están preparados para poder sortear una acometida similar a las dos previas.

“Está controlada porque la gente se ha disciplinado, ha hecho caso. Del sector privado se ha hecho un gran esfuerzo, pues al mismo tiempo que se han hecho donaciones, se han pagado nóminas e impuestos, y han sido los juarenses los que han ido sobreviviendo, sin un gran apoyo del Estado”, manifestó Soberanes.

En todo Chihuahua –que mantiene semáforo naranja, riesgo alto– han sido 66 mil 361 los casos confirmados (6 mil 829 personas han muerto y 54 mil 577 han sanado). De frente a este escenario, Soberanes Maya recordó a la sociedad la necesidad de no confiarse en ninguna circunstancia, ya que continúa la contingencia sanitaria.

Proyectos e inversiones contemplados en la frontera

- Centro “Somos Mexicanos” / 108 mdp

- Ampliación al auditorio del Hospital de la Mujer / 5.24 mdp

- Equipamiento para el sanatorio Infantil / 4.68 mdp

- Edificación de radioterapia / 30 mdp

avargas@redaccion.diario.com.mx