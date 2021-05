Dejan en veremos vacunación a 50 y más en Chihuahua

El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- La aplicación de dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) a personas de 50 a 59 años en la ciudad de Chihuahua está aún en programación, por lo que no hay fecha todavía, según informó la Delegación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, por lo que se pidió a la población estar pendiente.

La semana pasada un total de 29 mil 17 dosis de la vacuna fueron aplicadas en la capital del estado para personas de 65 años y más, pero aún están pendientes aquellas personas que no han sido inoculadas menores de 60 años.

Según Bienestar los adultos mayores que aún no han recibido su primera dosis se podrán vacunar cuando inicie la siguiente etapa de la aplicación del biológico para el grupo de edad de 50 a 59 años. En cuanto a la asistencia la semana pasada para mayores de 60 años, en la Universidad del Valle de México (UVM) fueron tres mil 801 personas. En el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fueron siete mil 769, mientras que el Centro de Convenciones ahora Expo Chihuahua tuvo nueve mil 71 asistentes a quienes se les aplicó la vacuna, y en el Estadio Monumental de beisbol en la Deportiva Sur fueron ocho mil 376.

Piden alto a agresiones contra voluntarios

Voluntarios y personal que participa en las jornadas de vacunación contra el Covid-19, denunciaron que se ha vivido un clima de tensión y agresiones por parte de quienes buscan ser inoculados.

Dijeron que las agresiones van desde escupitajos, insultos y empujones, hasta otros incidentes que han tenido que soportar. Es por ello que urgieron a las autoridades a coadyuvar con la seguridad para ellos, pues señalaron que esto no se trata de un tema político, sino de la salud y seguridad para todos.

Rossy Lechuga, trabajadora de Bienestar en el área de discapacidad y quien acudió como parte de las brigadas para la vacunación anticovid, dijo que se ha vivido un ambiente de agresiones y falta de civilidad de los ciudadanos que han acudido a recibir la vacuna.

“Han sido días muy pesados, la gente se está portando muy agresiva, yo he tenido que intervenir para evitar que golpearan a dos compañeras.

Se está generando un ambiente muy feo y quiero hacer una denuncia pública porque las autoridades de seguridad no están apoyando ni a servicios de salud, ni a los brigadistas que somos de Bienestar Social, ni voluntarios pues hay unos muy chiquitos, o de la UACH y se pueden suscitar varias situaciones de violencia. La policía no nos está protegiendo para nada”, apuntó Lechuga quien dijo que esto sucedió en los cuatro puntos de vacunación.

“No es cuestión de partidos, no es cuestión de política, es el respetarnos unos a otros. (Es) detestable el comportamiento de muchos ciudadanos. Les gritaron, les escupieron, les hicieron daño echándole encima un vehículo”, lamentó.

Por lo anterior pidió también a los ciudadanos tener civilidad y no arremeter contra ellos que “como voluntarios y servidores públicos buscan hacer su trabajo”. Asimismo llamó a informarse sobre los procedimientos, las edades y turnos y no querer saltarse y buscar vacunación si no les toca.