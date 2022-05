Son Bomberos de ciudad de Chihuahua expertos en rescate acuático

Chihuahua.- Con la camiseta bien puesta, podría ser el lema que describiera al escuadrón de rescate acuático del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua, como lo comprueban las múltiples intervenciones y el trabajo preventivo que realizan principalmente durante los meses lluviosos cuando crece el caudal de ríos y arroyos o el almacenamiento en cuerpos de agua.

Pero su heroica labor no queda ahí, pues el profesionalismo y capacitación con el que cuentan, comprende las tareas tradicionales u ordinarias de cualquier bombero, como son intervenir en combate de incendios o rescatar personas atrapadas en accidentes diversos.

Esta división de Bomberos se integra por 8 personas que han recibido capacitación a nivel local y además en corrientes de ríos del estado norteamericano de Colorado y en algunas crecientes del río San Pedro, a la altura de la comunidad de Meoqui.

Dentro de sus intervenciones preventivas permanentes se encuentra la instalación de brigadas de seguridad en presas, principalmente la presa Chihuahua, en donde se instala un puesto de mando en temporada vacacional. Su función es vigilar que las personas no ingresen a nadar en los cuerpos de agua por el riesgo que representa, y en cuanto a vehículos acuáticos como lanchas motos, que las personas porten chaleco salvavidas, no ingieran bebidas alcohólicas al interior de la presa y no sobrepasen el número de tripulantes.

Lamentablemente, también han llevado a cabo rescates de personas atrapadas o que han perdido la vida en ocasiones como producto de la imprudencia, el consumo de alcohol o lamentables accidentes al acercarse o tratar de cruzar.

Los 8 expertos que componen el grupo de Rescate Acuático se encuentran distribuidos en varias estaciones, aunque su equipo está en la estación de la avenida Teófilo Borunda, cerca de las tres presas, y cuando las tareas lo requieren, cuentan con el auxilio de los compañeros de trabajo; en total, la corporación cuenta con poco más de 180 elementos distribuidos en 8 estaciones.

Luis Eduardo Gutiérrez Márquez experto en rescate acuático en aguas rápidas, del H. Cuerpo de Bomberos, refiere: “el Río Chuvíscar el 80 por ciento del año se mantiene seco, pero cuando llueve es el que más agua capta.