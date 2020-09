Se plantan frente a 66 Batallón

Chihuahua— Desde temprana hora autoridades de Delicias, Meoqui, Saucillo y Julimes, organizaron un plantón frente a las instalaciones del 66 Batallón de Infantería, donde se encuentra el destacamento de la Guardia Nacional, con el fin de recibir una explicación del asesinato de Jesica Silva, mientras su esposo se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de la capital del estado.

Alrededor de las 11:00 horas un teniente coronel del Ejército Mexicano de apellido Salazar, salió a mediar la situación con las autoridades y pidió paciencia, ya que se encontraba imposibilitado para dar información de la GN. Informó también que alrededor de las 14:00 horas arribaría a la región de Delicias una comitiva de la GN para aclarar el asesinato, sin embargo, la comitiva aterrizó en la base militar de Sainta Gertrudis, se trasladó directo a la ciudad de Chihuahua y fue imposible obtener más información, aparte de las publicaciones de Twitter por medio de las cuales aseguraron desde temprana hora que los elementos habían repelido el ataque, el cual generó indignación y rechazo entre los presentes.

“Si me permite, señor, yo no puedo responder preguntas que no son de mi institución, personal de la Guardia responderá las preguntas, no puedo decir una postura que no me corresponda”, dijo el uniformado.

Un representante del municipio de Meoqui, informó que el estado abrió la carpeta de investigación 2945-20 se contrató al abogado Javier Robledo Zúñiga para llevar el caso, mientras exigían la presencia del teniente de infantería José Luis Flores Rosado, quien se encontraba a cargo de los elementos que custodiaban la presa para explicar el actual de los integrante de las patrullas matrículas GN332343 y GN233340, involucradas en el hecho.