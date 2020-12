Se cumplen 106 años del divorcio

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Chihuahua.- El divorcio legal en México cumplirá 116 años, el cual ha evolucionado con el tiempo en el Código Civil, ya que siempre se ha enfrentado a muchos inconvenientes entre ambas partes cuando se desea la separación del matrimonio para llegar a un acuerdo que los beneficie y salir menos perjudicados, sin embargo durante más de un siglo se ha tenido que adecuar a los cambios y normas sociales, ya que generalmente este proceso nunca es fácil, principalmente en un estado como Chihuahua, el cual tiene más de una década entre el primero y tercer lugar en divorcios contenciosos.

La Ley del Divorcio en México fue promulgada como tal el 29 de diciembre de 1914 para disolver definitivamente el vínculo matrimonial y no únicamente lo material como fueron decretadas el 25 de diciembre de 1874, que finalmente separaba la Iglesia del Estado y por consiguiente, el derecho en el matrimonio de cualquier mexicano.

La ventaja actual de las reformas para poder divorciarse

El abogado civil y mercantil chihuahuense, Jesús Manuel Payan Quinto, explicó las principales tres formas en las que la Ley estable el divorcio, el contencioso, el cual llega a juicio debido a que alguna de las partes no está conforme, el administrativo sin mayor complicación siempre y cuando haya un muto acuerdo y no llega a los juzgados; el voluntario, cuando ambas partes lo solicitan para finalizar su unión civil y encausado, la cual es la más nueva, reformada en 2008, que no tiene causa y puede ser tramitado a petición de una sola de las partes.

Comentó que la evolución ha mejorado la manera en que tanto el hombre y la mujer pueden tener una mejor vía para separarse, además que ya se toma en cuenta a los hijos y hay mecanismos legales de protección para no dejar desamparada a alguna de las partes cuando hay disolución del matrimonio.

“Verdaderamente los procesos son más ágiles ahora. Antes el divorcios contencioso era más difícil porque tenía que probarlo, el por qué se debía hacerse, las causas. Esto se podía llevar durante mucho tiempo los gastos eran muy superiores. Ahora es simplemente si alguien, ya no quiere continuar la relación, procede. Esto es cuando es encausado y posteriormente se lleva a contencioso en caso de que la otra persona no acepte”, explico el litigante.

Aclaró que debido a que cada caso es muy distinto, debido a que la situación de cada pareja es un mundo de contrastes entre otras, en la cuestión legal de disolución matrimonial suele ser más sencilla por la evolución, sin embargo los procesos siguientes y acuerdos son los complicados, que es cuando los abogados son asesores de las partes.

Lo sensible es la cuestión de los alimentos por pensión, la custodia y patria potestad de los hijos en los diferentes casos.

Un acierto es el cumplimiento a la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en que ya no puede haber matriminio entre menores, ni una persona adulta con alguien menor de 18 años. Además que en un divorcio, apoya la opinión de los menores, que en caso de que el juez lo solicite, hay valoración psicológica. Es más común que la solicite cuando hay antecedentes de violencia familiar.

Reconoció que todos los procesos siempre son críticos y gastos que se tienen que cubrir para establecer montos de la pensión y custodia de los hijos, la asesoría legal. El hecho que el proceso familiar tiene sus particularidades, las emociones son muy subjetivas, se alarga.

“No se trata de un perder ganar, sino establecer las mejores condiciones puedan quedar todos, incluso los hijos, es a final la prioridad. Siempre será mejor establecer un proceso de muto acuerdo. Claro, a menos de que haya una situación de riesgo y violencia, que se junta lo penal y familiar”, argumentó el especialista civil.

Con 15 años de experiencia, admitió que los procesos son dolorosos, son duelos para ambas partes, que pueden ser infidelidad, violencia u otra causa, pero la facilidad es que la ley ya no exige un motivo para separarse. Lo que sigue es lo difícil, por la carga emocional para las parejas.

En sus casos particulares, se ha dado cuenta que el 80 por ciento de quienes solicitan divorcios son madres que llegan con el temor natural, pero el poder colaborar en una solución, resolver el problema de una forma factible y contribuir de una manera muy concreta y cambiar la vida de las personas, darles tranquilidad a los clientes, es lo más importante para un abogado.

Saturación de juzgados, el principal problema

De acuerdo con testimonios y el abogado entrevistado, actualmente el problema es es la carga de trabajo de los juzgados, que muchas veces están saturados con todo tipo de casos y especialmente en divorcios, ya que Chihuahua es uno de los estados con los índices más altos. Por eso el procedimiento de audiencias tarda, no por el sistema de justicia, sino por exceso de trabajo.

En cuestión de tiempos, dijo que anterior procedimiento incluso se batallaba para notificar, si es un divorcio voluntario se podría hablar de semanas para que se programe la audiencia de ratificación, quizás días. Uno contencioso puede tener meses aún con el nuevo sistema y hay quienes pueden tener más de un año, aunque nada que ver con el anterior sistema escrito cuya duración era muy larga.

Incompatibilidad de caracteres ya no existe, cuando es el divorcio encausado,

“La ley para el divorcio ha evolucionado, hay menos carga de la prueba para quien solicita. La conciliación y mediación ha sido muy. A Chihuahua nos falta mucho este sentido restaurativo, en el fortalecimiento de las familias. No es la cuestión legal, eso ya está demostrado que funciona, es la emoción y los conflictos de la pareja, la que puede hacer que sea alargue o se acorte”

Chihuahua y sus deshonrosos primeros lugares en divorcios

El documentalista chihuahuense, Juan Cristóforo en su trabajo “Un Cuento para Dormir”, el cual fue presentado en la Red de Polos Audiovisuales a nivel nacional, menciona que Chihuahua ha disputado los primeros lugares en divorcios en todo el país de manera consecutiva.

En su documental, menciona que según datos del Instituto Nacional e Estadística y Geografía (INEGI), se registran 32 separaciones por cada 100 matrimonios, de los cuales generalmente se vuelven contenciosos y llegan a juico.

En los últimos diez años, anualmente se tienen entre cuatro mil y seis mil casos, salvo en el 2015 cuando la cifra superó los siete mil divorcios, un promedio de 19 solicitudes diarias en el Registro Civil.

En este 2020, se han inscrito cuatro mil 44 resoluciones de divorcios en el Registro Civil, procedentes de todo el estado. Que aunque no refleja necesariamente que sean la cantidad de resoluciones que se emiten, ya que la persona una vez que tiene la resolución puede o no acudir a inscribirla en las oficinas, continúa con la tendencia en cuanto a los números de separaciones anualmente.

El último dato del Inegi, es que Chihuahua desde el año pasado, tiene el tercer lugar nacional con la mayor tasa de divorcios para un promedio de 24.1 por cada 10 mil habitantes, superado sólo por Nuevo León, que tuvo 30.0, y de, Aguascalientes con 25.4.

De las 32 entidades federativas que generalmente tienen poco más de 100 mil divorcios al año, Chihuahua siempre representa un porcentaje por tener una tendencia de superar cinco mil separaciones anuales, la mayoría administrativas y encausadas, que luego se convierten en contenciosas.

TESTIMONIOS

Divorciarse es fácil, el problema es después: Gaby

Para Gabriela Delgado de 52 años, quien hace más de una década de haberse divorciado, reflexionó que aunque el proceso legal fue rápido y no tuvo complicaciones en gastos, el después fue lo que originó un desgaste emocional muy fuerte.

“Nos divorciamos porque no supimos manejar ciertas situaciones por las que pasamos muchos matrimonios, la falta de madurez, el orgullo, a veces los errores más de uno que de otro hace que caigas en un hoyo del que ya no se puede salir, en las relaciones tanto el éxito como el fracaso es de dos, pero si hay uno que provoca y otro que cae en las provocaciones, es inmadurez, porque con la experiencia que tengo ahorita estoy segura que hubiera manejado las cosas de diferente manera, con esto no quiero decir que hubiera permitido faltas de respeto o humillaciones pero si de una mejor manera”, comentó la madre de dos hijos y abuela de un varón.

Dio que lo más doloroso en un divorcio es lo que afecta uno a los hijos, porque se les quita la estabilidad y se ven forzados a crecer y a adaptarse a cambios extra en su desarrollo, y luego la parte emocional queda muy afectada, destrozada y se debe concentrar en recuperar los “pedazos” pero al mismo tiempo formar a los hijos.

Aclaró que se queda con un alto porcentaje de responsabilidad cuando se queda con los hijos, para inculcar valores, costumbres, buenos hábitos y al mismo tiempo salir adelante. Ya que aunque hay liberación del yugo de una relación que no funcionó, se vuelve más difícil y complicado, no solo económicamente, laboralmente, sino hasta socialmente porque aún en los tiempos actuales, si hay cierto desdén para las mujeres que están sin pareja.

“Los hijos en algún momento te lo echan en cara y tienes que aprender a manejar esas reacciones sin hacer más daño y a la vez sin dejar que la culpa te domine; cambia todo tu entorno, hasta con la propia familia, todos preguntando qué pasó mientras una siente un aturdimiento que no te deja ver nada con claridad, hay que tomar terapia, comer bien cuando no te da hambre, hacer ejercicio cuando no quieres ni levantarte y lidiar con las personas que te señalan porque creen que no hiciste lo correcto. En resumen, pierdes muchas cosas, te casas pensando que va a ser para toda la vida, en el divorcio se van muchos sueños, ilusiones, planes, estabilidad, familia, amigos, proyectos, oportunidades, que gracias a Dios, cuando ya pasa todo este doloroso proceso y te recuperas, valoras a quien se quedó, abres la puerta a muchas otras oportunidades de vida y a maravillosas personas que entran a esta nueva faceta haciendo cosas que nunca te imaginaste que serías capaz de hacer”, compartió Gaby en su testimonio.

La tendencia del feminismo radical ha afectado los criterios en los procesos legales: Héctor

En 2014, Héctor Valenzuela, quien ahora tiene 45 años solicitó un divorcio voluntario para separarse de su pareja, sin embargo se enfrentó a uno contenciosos, cuando se le presentaron diversas demandas que complicaron su situación, que si bien, la separación se pudo lograr en pocos meses, el resultado fue no poder ver a sus hijos hasta la fecha.

“Nunca había pisado un juzgado, no sabía ni cómo funcionaba. Creía que era pedir divorcio, acordar, firmar y que todos estuviésemos contentos. Pero con el paso del tiempo entre la lucha legal para poder ver a mis hijos, demandas de la otra parte, el expediente crece y crece….”, explicó el padre de dos hijos de 11 y 13 años actualmente.

Reconoció que el proceso legal es bueno, si es rápido, el costo no fue caro, sino lo que derivó alrededor de eso y que por consiguiente los gastos continúan.

Además, también comentó que lo difícil es la lentitud de buscar al personal en los juzgados, ya que efectivamente hay saturación, no se encuentran los jueces que llevan los casos y un día perdido, es tiempo, dinero, desgaste emocional, físico y sin avance.

El problema que se enfrentó es posteriormente al divorcio, en que experimentó criterios a su consideración absurdos, fue discriminado, sufrió prejuicio, solo por ser hombre, además de tener que gastar desde lo más sencillo que son las copias de documentos hasta amparos tras amparos y resoluciones de diferentes tipos de demandas, audiencias

“Era muy desesperante entrar y buscar al juez y pedir algo, un acuerdo y seguir. La lentitud, tiempo y dinero. Yo vi como la otra persona fue asesorada gratuitamente y sin costo en el Centro de Justicia para las Mujeres y otras instancias que la abrazaron. Que solamente era cuando yo metía demanda para poder convivir con más tiempo con mis hijos. Veo que se tiene conceptos de que todos los hombres somos machistas y en los jueces, abogados, oficinistas, muchos de los que trabajan en el ámbito judicial han sido afectados por un feminismo radical muy subjetivo. Me dieron el divorcio rápido, sí, pero ¿Después? Ha sido un cuento de nunca acabar. Hay patrones muy arraigados en los juzgados de lo familiar muy relacionados con el machismo, no hay un criterio, pero la mayoría tienen un criterio de seguir de una línea enfocada a entorpecer casos como el mío”, comentó el hombre quien dio que en seis años, solamente ha podido convivir en dos ocasiones con alguno de sus hijos y en un Centro de Convivencia, con supervisión, una experiencia que dice es muy traumática.

Aceptó que la ley ha sido muy facilitadora en los proceso de separación, ya que hay alternativas, ayudan y son más ágiles, pero hay muchos casos, no hay suficientes salas, ni personal que pueda atender a todos porque están saturados.

“Divorciarse es fácil, sobrevivir después es lo difícil. Pero casos como el mío, la verdad no se lo deseo a nadie, ni a mujeres ni a hombres. Si alguno de mis hijos lee este reportaje, solo quiero decirles que los amo y les mando un gran abrazo. Espero que algún día nos podamos ver”, finalizó Héctor.