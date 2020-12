Enfrenta coalición a PAN, PRD y PRI

Cortesía / El documento, recibido por el IEE

La postulación por la candidatura a la gubernatura y diputaciones locales enfrentó a las dirigencias estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de que se confirmara la coalición entre el sol azteca y el PRI en el estado, que incluso podría derivar en litigios en tribunales.

De acuerdo con el dirigente estatal del PRD, José Luis Acosta, el enfrentamiento sucedió el miércoles pasado luego de que el líder nacional del ese partido, Jesús Zambrano Grijalva, intentó imponer la firma de una coalición entre el PRD y Acción Nacional para la gubernatura en Chihuahua, primero a través de una llamada telefónica y después con la presión de dos delegados nacionales de ese partido.

Incluso, en un comunicado de prensa de la dirigencia nacional del PRD emitido ayer, precisó que el organismo político sólo avalará una coalición con el PAN para la gubernatura en Chihuahua.

“Ayer (el miércoles) se realizó el registro de la coalición ‘Va Por México’ ante el INE en la que PRD, PRI y PAN irán coaligados en 180 distritos electorales federales; también el día de ayer se registraron coaliciones electorales con los partidos antes mencionados para contender por las gubernaturas en Baja California, Sinaloa, Zacatecas y Tlaxcala”, menciona.

Continúa: “Respecto a la coalición en Chihuahua, se precisa que se materializará sólo en el caso de que la candidatura sea abanderada por una mujer, precisando que ningún otro registro distinto a éste tiene validez”.

Acosta señaló que hace más de un mes se había pactado con la dirigencia nacional de ese partido que en Chihuahua la candidatura a la gubernatura sería para una mujer debido a la cuota de género, por lo que los trabajos se encaminaron a lograr una alianza con el PRI, que también postulará a una mujer, sin embargo, los planes cambiaron desde el nacional.

“Me habló el dirigente nacional y se puso molesto porque no quise firmar, llegamos a levantarnos la voz, le dije claramente que había un compromiso de respetar los acuerdos estatales y ahora lo estaba cambiando. Al final determiné seguir con el trabajo que ya traemos y firmar el acuerdo con Omar Bazán”, relató.

Ese mismo miércoles, antes de la medianoche, los representantes estatales del PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregaron el oficio ante la autoridad electoral estatal para ratificar una coalición parcial en Chihuahua, que contempla la alianza para la gubernatura, 21 diputaciones locales, 28 ayuntamientos y 28 sindicaturas en la entidad.

Luego de la firma de ese acuerdo, la secretaria general del PRD en el estado, Nohemí Aguilar Rayo, hermana de Pavel Aguilar, firmó otro acuerdo de coalición con el PAN por instrucción de la dirigencia nacional del PRD, por lo que actualmente existen dos acuerdos de coalición, uno entre el PRD y el PRI ante el IEE y otro con el PAN que es desconocido por la dirigencia estatal.

“Ahora existen dos coaliciones y puede haber litigio para ver lo que pasa. Depende cómo venga, pero nosotros vamos a defender la coalición que ya firmamos. Vamos a tener que litigar la decisión que la gente tomó y tendremos que tener pláticas con la base y tomar decisiones”, aseguró.

El presidente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, comentó que, a pesar de que el acuerdo de coalición contiene la firma del dirigente estatal del PRD, esperarán a que se desahoguen las diferencias al interior de ese partido.

“Nosotros firmamos la alianza con el presidente estatal del PRD, que es la autoridad máxima de ese partido en el estado. Estaremos atentos del deshago de las diferencias que están agudizando en ese partido; la autoridad estatal electoral tendrá que validar las firmas del acuerdo. Nos mete incertidumbre, pero estaremos atentos de que el bloque interno del PRD pueda clarificar estas diferencias entre sus propios militantes”, dijo. “Hay un rompimiento con nuestra dirigencia nacional en el sentido de que no se nos está respetando a la dirigencia estatal, estuvimos recibiendo instrucciones a través de Pavel Aguilar, que no entiende que ya no es dirigente, pero institucionalmente se nos están pisoteando nuestros derechos. No estamos de acuerdo con Zambrano ni que sea irrespetuoso con la dirigencia estatal”, agregó Acosta.

Tras el acuerdo del PRI, PAN y PRD en el estado de Chihuahua participarán en cinco de los nueve distritos federales para diputados, de los cuales para el tricolor no fue ninguno, comentó Acosta Corral.

Cabe mencionar que dicha alianza se denominó “Va por México” y los distritos donde irán juntos son el 1, 3 y 4 con sede en Ciudad Juárez y 7 y 9 correspondientes a Cuauhtémoc y Parral respectivamente.

En este sentido el líder estatal del PRD mencionó que su partido encabezará los distritos 1 y 3 de la ciudad fronteriza, mientras que los otros tres fueron designados para el PAN, decisión que fue tomada a nivel nacional.

Fue miércoles por la tarde cuando el PRI, PAN y PRD registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición “Va por México”, para recuperar los equilibrios, contrapesos, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y corregir el rumbo del país en materia económica, de salud y seguridad, comentó Acosta.

