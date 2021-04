Se compromete Ortiz a levantar a Chihuahua en seguridad, economía y salud

Cortesía / Graciela Ortiz durante el arranque de campaña

Ciudad Juárez— En el inicio de su campaña por la gubernatura, la candidata del PRI, Graciela Ortiz González, retó al candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, a un debate para que sostenga de frente a los agricultores su dicho de que el agua no le pertenece a los chihuahuenses.

“Desde aquí le decimos que si va defender el agua para Texas que se vaya a Texas, aquí no lo queremos; el candidato de Morena, no tiene idea de lo que es Chihuahua y de lo que orgullosamente somos capaces de hacer”, señaló la abanderada priista en su primer mensaje de campaña.

Ante decenas de priistas que se contrataron en el primer minuto de este 4 de abril en la sede del Comité Directivo Estatal y ante poco más de tres mil que siguieron la transmisión del arranque de campaña a través de redes sociales, el primer minuto de este domingo, Ortiz se comprometió a levantar a Chihuahua del rezago en que se encuentra en materia de seguridad, economía y salud.

El PAN le falló a Chihuahua y Morena sigue destruyendo el país, aseguró.

Por eso, añadió, vamos a llegar a Palacio de Gobierno para restablecer el camino del desarrollo, el establecimiento de condiciones de tranquilidad para la familia chihuahuense; la recuperación de un sistema de salud que dé respuesta y atención a los chihuahuenses.

“Los priistas vamos a continuar la defensa del agua para los chihuahuenses frente a la irresponsable postura y traición al Estado del candidato de Morena", advirtió Graciela Ortiz.

Aseguró que bajo su gestión como la primera mujer gobernadora de Chihuahua, recuperará el rumbo perdido por una administración estatal que no pudo por negligencia, flojera o ignorancia.

El costo de no saber hacer las cosas bien, dijo, hoy lo estamos pagando los chihuahuenses.

La inversión en infraestructura social y productiva es inexistente y la deuda pública ha alcanzado niveles insostenibles que demanda de manera urgente un tratamiento que de viabilidad al futuro de Chihuahua, afirmó.

Mi compromiso es del tamaño de nuestro estado, es tamaño Chihuahua, apuntó.

Tenemos la experiencia, el conocimiento y la voluntad política para avanzar y resolver los lastres del presente y del pasado reciente; seremos intolerantes con aquellos que en el ejercicio del poder se enriquecieron o pretenden ahora obtener un beneficio al margen de la ley.

Graciela Ortiz afirmó que hoy el priismo inicia una gran cruzada por la recuperación del estado.

“El priismo ha acreditado a lo largo de la historia resultados, el tiempo de Chihuahua empieza hoy”

Vamos los priistas a buscar en ese reencuentro con la ciudadanía, lo que hoy es imprescindible: que Chihuahua se vuelva a poner nuevamente de pie.

Hemos escuchado el clamor del desmantelamiento estatal de salud, no hay medicamentos no hay médicos para atender a la población; no hay obra, infraestructura ni mejoramiento de caminos y años sin mantenimiento de carreteras.

Quien hoy ostenta la candidatura por el Partido Acción Nacional, dejó la capital totalmente abandonada.

Chihuahua se desarrolló bajo los gobiernos priistas y hoy el rezago es enorme, añadió.

"Hemos recuperado el Estado antes y lo habremos de recuperar una vez más; los priistas estamos listos en los municipios, estamos listos para recuperar el orgullo de nuestro origen".

En el arranque de campaña estuvieron los candidatos a la presidencia municipal, distritos federales y locales; dirigentes de sectores y organizaciones del Partido.