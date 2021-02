Retrasan 15 días apertura de presas

El Diario

Delicias.- El Comité Hidráulico del Distrito de Riego 005, integrado por los representantes de los Módulos, presidentes de las SRL y la Comisión Nacional del Agua, acordaron aplazar 15 días la apertura de la presa La Boquilla, lo cual será hasta el día 15 de marzo en vez del primero en que se tenía programado, debido a la humedad que se tiene en el subsuelo para así poder ahorrar un volumen importante de agua, que será utilizado en la temporada de alta demanda.

Así lo dio a conocer José Francisco Ramírez Licón, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Unidad San Pedro, quien añadió que se van a llevar a cabo pruebas del sistema de compuertas de dicha presa, las que consistirán en abrir y cerrar las tomas bajas, para checar que todo funcione correctamente para el día de la apertura, este ajuste dura alrededor de cuatro horas.

Aclaró que esa agua no se va a perder, que la gente no se debe de alarmar ya que se va aprovechar para llenar un poco el canal Conchos, además dijo que el jueves pasado en reunión de Comité Hidráulico se propuso que no se abriera la presa el primero de marzo ya que se consideró que en este momento existe bastante humedad en la tierra y posponer la apertura, beneficiaría el ahorro del agua para cuando realmente se necesite.

“Nosotros hicimos la sugerencia a Conagua, ya que vimos prudente alargar 15 días más la apertura, porque en este momento toda esta región se encuentra con humedad, por las dos nevadas buenas que hemos tenido” dijo.

A pregunta expresa sobre las guardias que se pusieron de Las Pilas hasta llegar a la presa de Las Vírgenes dijo que estas se implementaron para evitar cualquier mal manejo del agua, y así buscar que el vital líquido llegue íntegro a su destino.

Añadió que el próximo miércoles se volverán a reunir para seguir tomando cartas en el asunto sobre todos los temas que tengan que ver con el agua.