Recortes en el Estado afectarán seguridad y carreteras

Ciudad Juárez— Los recortes a las partidas federales del presupuesto podrían poner en riesgo áreas como el Fortaseg o el mantenimiento carretero, según aseguró el gobernador Javier Corral.

“No vemos claro que vaya a haber mayor apoyo, incluso se pueden ver comprometidas o afectadas las aportaciones y convenios federales, así como algunos rubros importantes del Ramo 23. El gasto federalizado es un tema que nos preocupa porque existe una disminución de casi 5.5%, hay áreas que nos inquietan mucho como lo es el mantenimiento carretero que tiene asignaciones mínimas”, dijo.

“También nos preocupa la desaparición de fondos en materia de discapacidad: el Fortaseg, que es algo que pedimos que se reconsidere por el tema de seguridad. Pero consideramos que tendremos clara la película por ahí del 15 de noviembre, cuando se haya aprobado el presupuesto en la Cámara de Diputados”, agregó.

Ante los recortes proyectados, Corral Jurado reiteró que en el Gobierno del Estado se tomó la decisión de pedirle a todas las secretarías, dependencias y organismos descentralizados, incluidos algunos autónomos, realizar un ajuste a sus presupuestos para el 2021.

El mandatario estatal señaló que el recorte previsto para aquellos órganos y secretarías que dependen directamente del Estado será de aproximadamente 20%, aunque no especificó qué dependencias podrían verse mayormente afectadas.

Buscan reunión con Hacienda

Asimismo aseguró que junto con los gobernadores que integran la Alianza Federalista, buscarán una reunión con el secretario de Hacienda del Gobierno federal, Arturo Herrera, con la intención de abordar el tema de los recortes a las participaciones en el presupuesto para el próximo año.

“Tenemos propuestas específicas, una de ellas es que el Gobierno federal pueda constituir un fondo de compensación a las afectaciones que las entidades tenemos en materia de participaciones y aportaciones. Lo que podemos decir es que queremos que por lo menos se nos respete las actuales asignaciones, no admitiremos menos de lo que nos entregaron este año”, señaló.

“Estamos en nuestro derecho, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo algo que no nos corresponda, el presupuesto es de la Federación, no sólo del Gobierno central”, agregó.

Respecto a las declaraciones emitidas por el diputado local, Benjamín Carrera sobre la actitud del gobernador para “manipular cifras” con declaraciones inexactas respecto al recorte federal como represalia en el conflicto del agua o la descoordinación en materia de seguridad. Corral Jurado aseguró que tiene toda la disposición de dialogar con el legislador y el resto del Congreso estatal para presentar el análisis realizado.

“Yo tengo toda la disposición para explicarle al diputado Carrera y todo el Congreso, las cifras que tenemos del recorte presupuestal, he dado las cifras en términos reales, que al final del día son las que cuentan, y debo decirlo, lo hemos hecho con la proyección que tiene la propia Secretaría de Hacienda federal”, dijo.

“Hay quien dice que incluso va a ser peor porque no va a haber la recaudación federal que se espera, estoy en la disposición de darles a conocer puntualmente estos temas en el Congreso y que nos ayuden a elevar la voz y la exigir a la Federación para que se dé un trato justo y equitativo a los chihuahuenses”, comentó.

elara@redaccion.diario.com.mx