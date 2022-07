Reclama IP desatención carretera en Chihuahua

Chihuahua- Los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Chihuahua y Ciudad Juárez, Arnoldo Castillo y Jorge Eduardo Bermúdez, respectivamente, criticaron ayer la deficiente inversión federal en el mantenimiento de las carreteras de Chihuahua, lo cual ha generado tramos peligrosos y con altos índices de accidentes.

Ambos líderes de cámara estuvieron acompañados durante la conferencia de prensa por el presidente nacional de la CMIC, Francisco Solares Alemán, quien sostuvo que los 312 millones de pesos que ejercerá este año la SICT, no alcanzan ni para pintar las carreteras de la entidad, y evidenció que el ejercicio presupuestal ha sido lento, considerando que sólo ha contratado 32 mdp a junio del presente año, según cifras oficiales.

Arnoldo Castillo Baray, presidente de la CMIC Chihuahua, indicó que la inversión realizada en la entidad por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha sido muy deficiente en las carreteras, “y la verdad es que tenemos tramos muy desgastados”.

Castillo Baray recordó que el mismo encargado de la dependencia federal en Chihuahua, reconoció hace días que se dispone de muy poco presupuesto para atender los dos mil 640 kilómetros de carreteras que tiene el estado.

De hecho, dijo que hay una serie de proyectos ejecutivos de nuevas obras, pero falta la inversión y hasta la terminación de obras, como un tramo “hecho garras” de 70 kilómetros de la caseta de Ciudad Juárez, del lado derecho, por lo que ahora todos los camioneros se van por el carril de alta, y también se está dañando.

Subrayó que esta carretera es la comunicación hacia Juárez y conexión de Estados Unidos y falta mucha inversión para reparar dicha vía.

Asimismo, se requiere mejorar unos cinco kilómetros en la vía corta a Parral, la cual, ahora lleva a índices de accidentes muy fuertes.

Planteó que también hay una serie de proyectos que no se han realizado, ni tampoco los mantenimientos correctivos a la red, lo que genera problemas continuamente.

En tanto, el presidente de Cmic-ciudad Juárez, dijo que se requiere una inversión de al menos 10 o 12 millones de pesos para reparar tan solo un kilómetro de carretera, por lo que no sabría cuántos van a arreglar con un recurso o presupuesto tan bajo por parte de la SICT. “Ahora el problema es que empiecen a arreglarlos”, planteó el presidente de los constructores de Ciudad Juárez.

Indicó que aunque se hicieron labores de mantenimiento en tramos de Janos a Casas Grandes, en realidad sólo se taparon baches, “pedacitos”, pero pronto vuelven a surgir.

Enfatizó que hay que buscar cómo presionar a las autoridades federales, porque en el estado de Chihuahua se tiene un importante desarrollo industrial con presencia en Ascensión, Casas Grandes, Buenaventura, Delicias, Camargo, Chihuahua, Juárez, entre otros municipios y requieren buena infraestructura de comunicación vial.

“Es muy delicado la serie de accidentes que suceden por los malos tramos carreteros, pero aparte la infraestructura es ineficiente y afecta al desarrollo de la entidad”.

Jorge Eduardo Bermúdez dijo que es necesario buscar cómo atraer la inversión para mejorar las carreteras de la entidad.

En tanto, Arnoldo Castillo indicó que en pláticas con inversionistas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, les han dicho que están renuentes en el uso de diversos tramos carreteros en la entidad.

Señaló que se busca conformar un bloque de constructores y empresarios para que a través de la presidencia nacional de la CMIC buscar más recursos para la comunicación terrestre de la entidad.

Apuntó que la falta de inversión oportuna para el desarrollo de la infraestructura genera incertidumbre a la inversión privada.

EXIGEN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

El presidente de la Cmic-ciudad Juárez, también señaló la falta de inversión oportuna en infraestructura eléctrica, sobre todo en Ciudad Juárez, que ahora tiene un boom de inversión privada en cuestión de nuevas empresas, a las cuales, se requiere asegurar el servicio eléctrico.

Jorge Eduardo Bermúdez, dijo que directivos de la CFE anunciaron grandes proyectos, pero no pasan más que del anuncio y ahora dicen que se desarrollarán en tres años, cosa que es inaceptable ya que no pueden decirles a los inversionistas que en ese tiempo tendrá la energía eléctrica que requieren.

Señaló que las subestaciones eléctricas existentes no se encuentran en los desarrollos industriales, sino en colonias populares, hacia el norponiente.

Indicó que se está desfasando las obras de infraestructura en la entidad, por lo que es necesario buscar destrabar esta situación de falta de inversión, lo que definitivamente impacta en una afectación a la competitividad de la entidad.

El presidente nacional de la CMIC, Francisco Solares, agregó que la falta de inversión en infraestructura afecta el bienestar de la población y no se puede hablar de que alguien esté bien si no tiene hospitales, escuelas, caminos, energía, luz eléctrica y agua.

Apuntó que las carreteras en México no tienen mantenimiento y los dineros ya no alcanzan ya no se diga para crecer, ni siquiera para mantenerlas, por lo que se están deshaciendo en todo el país.

Finalmente, indicó que al paso que se va, ya no se podrán reparar, sino se tendrán que hacer nuevamente, y se tarda en promedio unos 18 meses para volverla a hacer, en lugar de hacer el mantenimiento previo que requiere menos tiempo.