Rechazan panistas de Chihuahua reforma corralista: Bonilla

Chihuahua.- Marco Antonio Bonilla, representante local de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN, informó a través de un mensaje de video, vía Facebook, que la militancia en Chihuahua rechaza la reforma política que envió el gobernador del Estado al Congreso.

Bonilla, también funcionario municipal, titular de la Dirección de Educación y Desarrollo Social, detalló que el sábado se realizará una reunión de consejo, pero que de manera previa, consultó a 100 militantes acerca de la reforma y obtuvo resultados contundentes a la reforma corralista, por parte de la militancia.

“Solicité a ustedes me enviaran sus argumentos para robustecer la posición que debería tomar yo en dicha reunión, ese mensaje fue respondido por más de 100 compañeras y compañeros y casi la mayoría me comentaron no estar de acuerdo con la reforma y su argumento principal fue, la posibilidad de la intromisión de otros partidos en las decisiones que sólo nos corresponden a nosotros como panistas”.

Destacó también que con la reforma se elimina la posibilidad de llegar a un acuerdo político de la militancia para la elección de un candidato de unidad, tal como fue electo Javier Corral y desestimó los estudios en los que se basa la reforma corralista para argumentar el problema de la credibilidad d ellos partidos políticos, además del fracaso de esta propuesta aplicada en Argentina.

Mencionó también que dentro de los argumentos de la militancia panista, se encuentran también lo que señalan la inconstitucionalidad de la propuesta que contraviene a los ordenamientos federales y que de aprobarse, permitiría la intromisión de militantes de otros partidos en la elección panista, para elegir la opción que les resulte más cómoda.

Bonilla, abundó en la necesidad apremiante de fortalecer el sector salud en medio de la pandemia, en lugar de estar concentrados en cuestiones electorales, ya que en el Hospital Central, bajo responsabilidad del Estado, existe en la actualidad una ocupación del 75 por ciento de los espacios para pacientes, sin dejar de mencionar que se han perdido 18 mil de los 50 mil empleos que presume el gobernador y que Chihuahua es el segundo estado más violento del país, sólo después de Guanajuato.

“En resumen, no ponernos en los zapatos de nuestra gente nos hace ser insensibles, por ello creo que este no es el mejor momento de discutir una reforma”, concluyó Bonilla su orden de ideas.