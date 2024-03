Rechazan pago por regresar a sus países

Chihuahua.- Cerca de mil 600 migrantes son los que, hasta ayer, seguían detenidos en la ciudad de Chihuahua en espera de poder continuar su largo viaje hasta la frontera para buscar ingresar a Estados Unidos.

Ayer en la mañana, unas 400 personas en situación de movilidad llegaron al campamento del bulevar Juan Pablo II de la capital del estado, donde ya había un millar de personas, mientras que en la Deportiva Pistolas Meneses, también se encontraba un grupo de entre 150 y 200 extranjeros.

“Yo le calculo que veníamos unos 400, nos bajamos del tren, ni media hora hace apenas. Nos venimos para acá que aquí están todos, quién sabe si montemos tienda, pero ahorita echamos una cobija y a dormir”, platicó una migrante venezolana recién llegada al campamento del Bulevar Juan Pablo II.

Llegó junto a un grupo de mujeres que tras su arribo, empezaron a reunir información, “a tantear el terreno”. Comentan que no saben qué harán, “está muy rudo ahorita en la frontera… a mí me platicó una hermana que está allá, que no están pasando”. Por lo anterior, las mujeres decidieron quedarse y buscar algo de comida.

Con este arribo se multiplicaron las tiendas localizadas al sur de la ciudad de Chihuahua, al frente de edificios abandonados.

Buscan subsistir

Al lugar llegan paleteros, vendedores de raspados y carros con burritos para vender a quienes, en los cruceros han ido a juntar algún dinero, mientras que en una tienda de conveniencia los atienden a través las ventanillas. Otros, dicen, les mandan dinero familiares que tienen en Estados Unidos.

Pese a la situación en la que se encuentran, los extranjeros rechazan el dinero que les ofrece el Gobierno federal. “Hemos sufrido mucho… Cuánto venimos arriesgando, pasando la selva, con la familia. Cien dólares gasta uno acá comiendo. Un padre que tenga cuatro hijos y su mujer gasta eso en un día; mañana, tarde y noche”, expresa uno de los migrantes, mientras otro añade que ese dinero ya se lo dieron ellos al narcotráfico para poder seguir adelante y que de regresar a sus países irán presos.

‘Colonia’ improvisada

Es así que los migrantes prefieren permanecer en el campamento improvisado que, a finales de enero, se componía apenas de unas casas pero que ahora empieza a tomar otra forma, “parece una colonia”, dicen ciudadanos chihuahuenses, pues, ahora esta “colonia” cuenta con agua potable por medio de un depósito de más de mil litros que les fue facilitado, y que debieron encadenar por el riesgo a que se lo llevaran, según comentaron. (Francisco Córdova)

fcordova@diarioch.com.mx