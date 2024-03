No pueden negar lo que hicieron conmigo: Terrazas

Chihuahua, Chih.- “Fuera, fuera, traidora”, gritaron los morenistas a la diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, también de Morena, todavía 14 meses después de que, en agosto de 2022, decidió asumir la conducción del Legislativo sin el aval de su bancada, pero con la representación de su partido y el respaldo de las otras fuerzas políticas.

Fue a su llegada a una reunión de la militancia con la entonces precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando vivió un nuevo episodio de una confrontación originada por aceptar presidir el Congreso; antes, le habían retenido parte de su dieta legislativa y la habían recortado de las fotos oficiales, tras “expulsarla” del grupo parlamentario, sin que existiera legalmente esa facultad.

Hay muchas pruebas. Ahí están los videos donde me abuchearon, me agredieron, agredieron físicamente a mi asesora. Están los testimonios. Lo que hicieron conmigo ya no lo pueden negar”, dice Terrazas Porras en el marco del conflicto con sus compañeros de bancada

Tras la manifestación que organizaron durante la semana sus compañeros diputados -encabezados por el coordinador Cuauhtémoc Estrada y la dirigente del partido, Brighite Granados, así como el delegado nacional, Carlos Castillo- la diputada reitera las acusaciones que dieron origen al conflicto legal que ahora enfrenta con esos mismos legisladores de su bancada.

“En un evento en donde vino la doctora Claudia Sheinbaum me gritaron y agredieron incluso físicamente a una de mis asesoras… incluso en una ocasión, en Parral, la diputada Ilse América García Soto me quiso agredir físicamente, pero yo no lo permití”, asevera.

“Primero quisieron sacarme del partido, no lo logran; posteriormente quisieron sacarme de la bancada, la primera vez que tomé protesta en el pleno me abandonaron, la segunda vez hicieron lo mismo y trajeron manifestantes a mi toma de protesta, que fue cuando el diputado Carrera me grita ‘diputada espuria’, entre otras muchas cosas de las que he sido objeto”, agrega.

Se refiere a la protesta de sus compañeros legisladores, que ha subido de tono los últimos 10 días, pues actualmente el Instituto Estatal Electoral (TEE) está por resolver la procedencia de los registros de aspirantes a contender por puestos de elección popular, mientras que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) debe hacerlo sobre la denuncia de violencia política que ella presentó contra sus propios compañeros de bancada.

La resolución del TEE puede afectar a los legisladores que ella ha denunciado como agresores, pues si son considerados responsables de la violencia de la que se duele Terrazas Porras, no pueden aspirar a ser candidatos.

Pero la sentencia, que está por dictarse en el tribunal local, puede ser impugnada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a la que recurrirían quienes no queden satisfechos con la misma, la denunciante Terrazas Porras o sus compañeros Cuauhtémoc Estrada, Benjamín Carrera, Leticia Ortega, Daniel Avitia, Gustavo de la Rosa, Magdalena Rentería, María Antonieta Pérez, David Oscar Castrejón e Ilse América García, la mayoría con posibilidades de reelección.

Ellos han alegado en su defensa que sólo han mostrado su rechazo a la forma en que Terrazas Porras arribó como presidenta del Congreso del Estado, en contra de los acuerdos internos de la bancada y en negociación con el PAN y el PRI para retener el control de la legislatura y de la mayoría.

Además, aseveran que el IEE e instancias del Legislativo se prestaron a alterar la fecha de recepción de un documento en torno a la denuncia de la diputada, que de no haberlo hecho, habría perdido vigencia el caso, por lo que fue una acción ilegal con base en la cual han denunciado que existe complicidad de las autoridades electorales y la administración estatal de Maru Campos, para impedirles la reelección a la que tienen derecho, con el argumento de que incurrieron en actos de violencia contra Terrazas Porras.

El conflicto entre legisladores ha estado lleno de señalamientos y recursos jurídicos presentados ante el IEE, el TEE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), por ambas partes involucradas, pero se había mantenido en dichas instancias, con resoluciones que no habían trascendido públicamente en su mayoría, pero ahora han causado ruido dentro y fuera del partido, debido a que podría tener impacto en el proceso electoral que ya está en marcha.

Los agravios contra Adriana Terrazas

La confrontación entre los diputados morenistas se remonta hasta el 24 de agosto de 2022, cuando los integrantes de la bancada abandonaron la sesión de la junta previa del Congreso del Estado, en la que habría de designarse a la mesa directiva que encabezaría los trabajos del segundo año de la legislatura.

Las normas de funcionamiento del Legislativo establecen que cada año debe designarse una mesa directiva, que habrán de presidir las principales fuerzas políticas. En este caso, el PAN había encabezado el primer año con la diputada Georgina Bujanda y el segundo tocaría a la bancada de Morena.

El acuerdo interno del grupo morenista, que había trascendido días antes, apuntaba a que la propuesta para presidente del Congreso sería el juarense Benjamín Carrera Chávez, pero como no convencía a la mayoría de Acción Nacional, surgió el nombre de Terrazas Porras, también morenista, visto como perfil más viable para encabezar los trabajos de la legislatura.

La norma legislativa marca la rotación de los partidos a la cabeza del Congreso cada uno de los tres años de cada legislatura, sin embargo no define como obligatorio que una bancada decida el perfil, sino el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y el pleno de los legisladores. Así, la morenista fue respaldada como presidenta por las otras fuerzas, pero no por Morena.

Por ello, a finales de agosto de 2022 la elección de la mesa directiva en el Congreso del Estado quedó en suspenso luego de que las diputadas de Morena, Rosana Díaz y Magdalena Rentería, declinaron su nombramiento como parte de la misma al considerar que se trataba de un proceso “viciado de origen”, el que terminara con la designación de su compañera como presidenta.

Así, con 23 votos a favor la diputada Terrazas Porras rindió protesta cabeza del Legislativo segundo año de ejercicio constitucional que comenzó el primero de septiembre de ese año; un año después, repitió de nueva cuenta en el cargo otra vez sin el aval de Morena.

Entonces, el líder de la fracción parlamentaria morenista anunció una defensa jurídica contra la imposición de su compañera con el apoyo de legisladores de PAN, PRI, MC y PT.

Posteriormente, dio a conocer la posibilidad de promover la expulsión de la bancada de Morena en contra de Terrazas, a pesar de que no hay reglamentación que pueda aplicarse expresamente para expulsar a un diputado de su grupo parlamentario.

La visión de una fundadora de Morena

En un grupo de Whatsapp de morenistas, una de las fundadoras y consejeras de Morena, además de asesora del Congreso del Estado, Zyania Sandoval, escribió una relatoría de hechos sobre el conflicto de la bancada.

“Hola compañeros, escribo esta relatoria de hechos porque muchos me preguntan qué pasa en el Congreso o con la diputada Adriana Terrazas, donde además laboro. Mi apoyo a la legisladora no es ecónomico, para quiénes lo piensen pueden revisar mi nómina por transparencia”, señaló. “Quería evitar el tema, pero insisto: hacer política es asumir costos y yo asumo los míos, que incluyen manos extendidas, una asesora golpeándome por la espalda, otra gritándome traidora y cuestionando mi militancia, el novio de una diputada queriéndome levantar de mi lugar en una visita de la doctora (Sheinbaum) ya por no hablar de mis aspiraciones políticas”.

Aseveró que el problema se agudizó en septiembre de 2023 cuando la diputada presentó una queja ante la comisión nacional de Morena por una supuesta expulsión de la bancada de Morena. La CNHJ dijo que era asunto parlamentario, entonces en octubre de 2023 la diputada acudió al Tribunal Estatal Electoral y solicitó revisaran su caso.

En diciembre de 2023 el Tribunal le ordena a Morena que resuelva y da vista el IEE por posible violencia política de género e inicia un expediente por violencia política de género. Este acuerdo se da a las 18:10 horas de la noche del día 19 de diciembre. ´ El IEE notifica el 20 de diciembre a la diputada y le da un término de tres días para que la diputada para que de inicio al PES (Procedimiento Especial Sancionador), es decir la diputada decida o no continuar el proceso.

En este punto, los diputados denunciados dicen que se venció la fecha de término para responder y se alteró un documento, lo que niega totalmente Terrazas, pues aseguró que sólo hubo un error en la recepción del mismo por la fecha del sello oficial.

¿Cuál es la violencia ejercida?

Fuera del aspecto técnico del documento, de acuerdo con la visión expuesta por la militante morenista, la violencia ejercida contra Terrazas Porras comenzó al no considerarla para asumir la presidencia del Congreso, aun cuando ella y la diputada María Antonieta levantaron la mano. “Prefieren postular un hombre, aunque saben que por tercera vez perderá. (Violencia de Género)”, establece su relatoría.

Otro aspecto fue la retención de parte de su dieta, dinero que le llega a la coordinación y que se reparte entre los diputados de la fracción. “La CNHJ dijo que era asunto parlamentario, así que no es expulsada del partido (...) La diputada sigue siendo de Morena y no le devuelven el dinero. (Violencia económica)”

El día del evento de Claudia (Sheinbaum, el 25 de octubre de 2023), “organizan un abucheo, aunque ellos dicen que fue la militancia, una de las diputadas, primero del PRD y luego de Movimiento Ciudadano, les decía qué gritar y sólo fue una pequeña parte del auditorio, el abucheo está dirigido por una diputada y es grabado por otra diputada. (Violencia psicológica y verbal)”.

“En Parral ese mismo día, la misma diputada del PRD, que se integra a Movimiento Ciudadano y luego cambia a Morena en menos de dos años la intenta agredir físicamente (Violencia Física). Además de llamados en público como vulgar, espuria y otros adjetivos”.