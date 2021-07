Quedará Corral a deber 36 mdp a estancias infantiles

El Gobierno del Estado quedará a deber más de 36 millones de pesos a estancias infantiles de Ciudad Juárez y Chihuahua, denunciaron grupos civiles.

Ciudad Juárez cuenta con 51 estancias infantiles, las cuales se encargan del cuidado de 2 mil 100 menores entre 1 y 12 años de edad, con un costo real promedio de 600 pesos semanales por niño; sin embargo, lo que se les cobra a los padres de familia son de 250 a 300 pesos por semana, por cuidarlos de 5:00 de la mañana a 6:00 o 7:00 de la tarde.

López, explicó que las estancias infantiles de Ciudad Juárez tienen actualmente dos problemáticas con el gobierno estatal, una comenzó en 2019, cuando el Estado lanzó una convocatoria de 100 millones de pesos para ampliar los espacios de cuidado infantil, cuyo dinero nunca se entregó y al no ejercerse “se perdió, y dijeron que como no se ejerció el recurso en ese mismo año pues entonces ya no se podía utilizar ni gestionar en 2019”.

El Estado se comprometió a volver a lanzar la convocatoria y en 2019, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se volvió a lanzar, para ampliar los espacios de cuidado, pero esta vez en lugar de 100 millones fue por 60 millones de pesos, cuyo monto tampoco fue entregado durante todo el año y volvió a perderse.

“En 2020 sale otra convocatoria y ya no es por 60 millones, ahora es por 36 millones de pesos; entregamos los proyectos, los aprobaron, firmamos convenios en octubre de 2020. Fueron en total 33 proyectos aprobados en Juárez, en noviembre nos solicitan una factura por la cantidad total del proyecto, todos los proyectos son montos distintos porque eran de acuerdo a la necesidad de las estancias, se expide la factura a Gobierno del Estado, la suben al portal del Pago de Proveedores y todavía hasta la fecha de estos 33 proyectos todavía 24 se adeudan”, relató López.

La respuesta que les da Gobierno del Estado es que “no hay dinero, que no hay liquidez, que no hay solvencia”, aseguró.

“¿Cómo es posible que digan esto si fue presupuesto de 2020, un apoyo que se tenía que haber entregado desde el año pasado?”, reclamó la juarense quien el lunes estuvo en la capital del Estado sin obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.

El segundo adeudo pertenece a la convocatoria Rescate de Estancias, la cual se sacó por primera vez en 2019, cuando Gobierno del Estado lanzó una convocatoria por 20 millones de pesos, para apoyar mensualmente para gastos operativos con 10 mil, 12 mil o 15 mil pesos, según la capacidad de atención de cada estancia infantil, de abril a diciembre de 2019.

“El gobernador –Javier Corral Jurado-, se comprometió públicamente a hacerlo cada año durante todo su mandato”; sin embargo, “sale la convocatoria 2020, y lamentablemente llegó el Covid-19 y nosotros vinimos iniciando a recibir el recurso en agosto, a pesar de que fuimos catalogadas servicio esencial, porque teníamos incluso hijos de personal médico que nosotros cuidábamos”, destacó.

En enero de este año salió la nueva convocatoria, “y salió porque estuvimos insiste, insiste e insiste”; entregaron todos los documentos y facturas, primero una por 30 mil pesos por el primer trimestre del año, y luego otra por 20 mil, a cada una de las 119 estancias en todo el Estado, cantidades que no se les han pagado.

“Nos comentaron lo mismo, que no hay liquidez, que no hay recurso, que habían tenido contacto con el licenciado Jesús Mesta, y que se había comprometido a enviarles en estos días los documentos que acreditaban una partida presupuestal para liquidar en especifico todos los proyectos, los 24 que se adeudan de la convocatoria 2020, y las facturas del monto de 30 mil pesos, por los meses de enero, febrero y marzo, únicamente”, explicó.

Aunque se comprometieron a pagar los primeros 30 mil pesos el 2 de agosto, para la entrega del apoyo de abril y mayo no hay fecha, por falta de liquidez, reclamó la representante de las estancias infantiles en esta frontera.

López narró antes de la pandemia los niños llegaban a las 5:00 de la mañana, dormían un rato, los despertaban para desayunar, los llevaban a la escuela, los recogían, se cambiaban de ropa, comían, hacían su tarea, después realizaban alguna actividad lúdica o de recreación y entre 6:00 y 7:00 de la tarde llegaban sus padres por ellos.

Con la llegada de la pandemia y el inicio de las clases virtuales, tienen un horario escolar dentro de la estancia, que es de 9:00 de la mañana a 12:30 de la tarde.

Al convertirse en asociación civil, las estancias pueden buscar apoyos con empresas como Costco y otros organismos como Fundación Zaragoza, y así no subir las cuotas a los padres.

Catalina Castillo, de la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez, destacó que durante la pandemia de 50 solo quedan abiertas 19 Casas de Cuidado Diario, debido a la falta de apoyo estatal.

“Hay un gran retroceso, todos esos niños están en casa corriendo graves riesgos y por eso la preocupación de la Red por la Infancia”, destacó.

El Diario buscó la versión oficial de Gobierno del Estado, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.