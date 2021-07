'Borra' Corral hospital de Ginecobstetricia de maratón de obras

Parral.- Acompañado de la recaudadora de rentas Selene Rodríguez, el alcalde Alfredo Lozoya, el secretario de Obras Publicas Gustavo Elizondo, el gobernador realizó un recorrido en el interior del hospital.

Le fue mostrado el avance de cada área y constataron que el edificio no está en condiciones de funcionar ya que la obra civil no ha finalizado, el equipamiento no ha iniciado y no hay personal asignado para la funcionalidad.

En su mensaje, el gobernador precisó que cuando el hospital entre en funciones dará servicio a Parral, la región y también Durango.

La obra fue anunciada que estaría concluida para el mes de septiembre, sin embargo, con el recorrido realizado este martes, quedó constatado que no será posible realizarlo.

El propio gobernador expresó que el recorrido deja claro que el avance se encuentra únicamente en el primer piso.