Propone diputada se erija monumento a Marisela Escobedo

Chihuahua, Chih.- La diputada juarense Marisela Saenz Moriel presentó una iniciativa para exhortar al Gobierno del Estado que erija un monumento a memoria y legado de la activista Marisela Escobedo, en la sesión virtual de este martes la legisladora expresó.

"Estamos hablando de Marisela Escobedo Ortiz, mujer valiente y ejemplar de quienes muy seguramente todos guardamos una imagen: la mujer que estuvo viviendo sobre la calle Aldama, muy cerca de este recinto y a quienes muchos vimos al pasar por el Palacio de Gobierno; Marisela, la mujer que recorrió distancias vistiendo nada más que un cartel con la foto de su hija Rubí Frayre Escobedo, porque en verdad se sentía desnuda y desprotegida por quienes le debieron impartir justicia; la imagen de aquella madre que desfallece cuando liberan al asesino de su hija, pero que con la misma rapidez se levanta para seguir peleando y exigiendo sin miedo a nadie.

Marisela Escobedo Ortiz, no es tan diferente de las mujeres chihuahuenses: mujeres fuertes, trabajadoras, amorosas y valientes, que se hacen cargo de sus familias sin dudar, sin quejarse. Lo que la hizo diferente, fueron las circunstancias que pusieron a prueba esa determinación de madre. Ella siempre tuvo como objetivo que el feminicidio de Rubí Frayre y de muchas jovencitas más, no quedara en el olvido, en la insolencia de la impunidad. Hombro con hombro de otras mujeres más, marchó, exigió y habló siempre de las injusticias y de las fallas, no pudieron callarla mientras estuvo viva. Sin embargo, vergonzosamente su vida tuvo el mismo fin que el de su hija, pero en un lugar inimaginable, en un lugar que pensamos inviolable, que se impone: en las puertas de palacio de gobierno", dijo.