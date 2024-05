Privan de la libertad a coordinador de campaña de candidato

Parral.- El Partido México Republicano informó que la persona que fue privada de la libertad el pasado domingo fue el coordinador de campaña del candidato a al alcaldía de Guachochi por su partido.

Inicialmente, se reportó la supuesta privación de la libertad del candidato a la presidencia municipal del Partido México Republicano en Guachochi, Carlos Lara, en una vivienda de Parral, sin embargo, el equipo de comunicación social del partido ha confirmado que fue su coordinador de campaña, Julio César García, quien estuvo involucrado en el incidente.

Según las declaraciones de Eduardo González, candidato a la presidencia municipal de Guachochi: "En estos momentos me encuentro bien y no he tenido ningún tipo de problemas con nadie. Quien fue privado de la libertad por escasos 45 minutos fue mi coordinador de campaña, Julio César García. Esta situación se debió a una confusión, pero ambos nos encontramos sanos y salvos".

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió el reporte del candidato Carlos Lara sobre la presunta privación de la libertad de su colaborador.

Se atendió el reporte del número de emergencias 911 y se trasladaron al lugar indicado, donde intentaron contactar a los involucrados, pero nadie respondió.