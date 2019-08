Preparan juicio oral vs enfermero homicida

Chihuahua, Chih.- Jorge Alberto C., enfermero del IMSS acusado de varios asesinatos, fue presentado hoy ante un juzgado local para prepara juicio oral en uno de las dos causas penales que se le siguen en contra.

Él es acusado por el asesinato de una enfermera el año pasado, a la que le habría cobrado 80 mil pesos para conseguirle una mejor plaza dentro del Seguro, y la habría asesinado tras recibir reclamo por no cumplir.

A la par le siguen una acusación por asesinar a 5 miembros de la familia Romero Armendáriz, hecho ocurrido a finales de junio del año pasado.

En ese caso habría operado de forma similar: ofreció un riñón y transplante por 500 mil pesos, y cometió el asesinato al recibir reclamo por no cumplir,según la relatoría de Fiscalía.

En este último caso está imputado junto a uno de sus hijos y su esposa.