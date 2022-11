Pelea secretario de Gobernación con diputados

Chihuahua— Los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se confrontaron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, situación que derivó en gritos tanto de abucheo como de apoyo, hasta que finalmente fue cancelada la sesión solemne convocada ayer.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Mario Vázquez, le dijo al alto funcionario federal: “No le agradecemos su visita, porque viene más a atraer que traer”, “en Chihuahua pedimos que si no nos dan, que no nos quiten”, “nos oponemos a la militarización porque es un error” y “apreciamos a nuestras Fuerzas Armadas, aunque han sido sometidas al escarnio de los delincuentes”.

PUBLICIDAD

El legislador de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez recriminó que México es una autocracia, bajo el gobierno de un solo hombre, “el mismo Gobierno que es capaz de desplegar a la Guardia Nacional para consolidar su omnipresencia absolutista”.

Y agregó que “los mexicanos ven cómo se pisotea la Constitución por el numen megalómano de militarizar todo lo que se toca”.

“Un gobierno de falsa transformación que militariza… en un error consciente… por una izquierda que se ha traicionado a sí misma”, sostuvo el diputado Sánchez. “Vemos un país hipermilitarizado, a la puerta de un golpe de Estado blando”.

El secretario de Gobernación, dirigiéndose al diputado Sánchez, le señaló: “Primero lo vamos a ilustrar un poco. Usted no conoce la historia, el último golpe de Estado se dio en 1913, la noche más oscura fue el asesinato a Francisco I. Madero”.

“Usted viene a hablar de sadismo, de militarizar, se va a revolcar en su tumba el marqués de Sade cuando se dé cuenta que aquí en Chihuahua alguien no sabe lo que significa el sadismo”, reiteró.

“Esa tesis militarista platíquesela a Samuel García o a Alfaro en Jalisco, aquí no cabe, se lo digo con toda sinceridad: la marca de este gobierno no será nunca la represión. Lo invito a que reflexione, Dante Delgado no lo va a regañar por teléfono si vota a favor”, expresó.

Al coordinador panista le contestó: “Sí es una penosa alegoría la que acaba usted de dedicarnos, nada más le recuerdo que no hay un solo hecho de represión en los últimos cuatro años”.

“Hizo una bella epopeya de Felipe Calderón, fue quien inició esta fatídica guerra, muchos miles de militares inocentes perdieron la vida. Ahora le da pena hablar de Calderón, como renunció no se quieren acordar de ello, Rápido y Furioso, se convirtieron en viles traficantes de armas”, le señaló.

Mientras el funcionario federal presentaba su postura de réplica luego de los posicionamientos de las bancadas y representaciones legislativas, el grupo encabezado por el presidente del PAN Estatal, Gabriel Díaz, abucheó al funcionario federal, mientras otro encabezado por la diputada federal morenista Andrea Chávez gritaba arengas de apoyo.

La presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, tuvo que declarar un receso por el desorden que se formó en el pleno, mientras Vázquez tomaba el micrófono para decirle al secretario federal que no era bienvenido en Chihuahua.

Chihuahua no será excepción y venceremos la inseguridad

Durante su primera intervención en tribuna, Adán Augusto López aseguró que el estado de Chihuahua no será la excepción por parte de la Federación en materia de apoyo para la seguridad pública y aseguró que se trabajará de manera intensa para vencer el complejo fenómeno de la delincuencia en suelo estatal.

Dijo que desde el Gobierno de la República existe sensibilidad respecto a la difícil situación del estado, con la violencia en Ciudad Juárez y regiones específicas de la Sierra como Cerocahui. Recordó los hechos del pasado 21 de junio, donde “El Chueco”, líder criminal de la región, asesinó a un par de sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.

Recordó que en los municipios de casi todos los estados el crimen organizado se infiltró en la política, por colusión de los presidentes municipales, miedo o ambos factores, lo cual complica en gran medida las tareas de seguridad en las regiones.

Llamó a confiar en la calidad de civil del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien –aseguró– garantizará la naturaleza civil del patrullaje y las tareas de seguridad en el país, más allá de las posiciones políticas.

Respondieron los diputados

Posterior a la primera intervención del secretario, diputados coordinadores de bancada y representantes de las fuerzas políticas presentaron en tribuna su respuesta. Los mensajes fueron tanto de apoyo como de rechazo, y así se presentaron en orden de aparición:

La representante legislativa del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta, consideró que no aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas representa dejar en manos de los criminales a las familias chihuahuenses.

“Se pide la intervención de las Fuerzas Armadas cada vez que hay crisis de inseguridad. Esta reforma es parte de una estrategia de seguridad integral, no de ocurrencias. Se trata de fortalecer la seguridad, y ese es un reto mayor en el que todos debemos colaborar. Desde el Partido del Trabajo se hace un llamado a actuar en congruencia y con responsabilidad para brindar seguridad y alcanzar la paz”, declaró la petista.

El representante de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, consideró que la militarización en el país es un error y un error consciente, lleno de alevosía, crueldad y desprecio a los ciudadanos de bien, a los que no dependen de las dádivas del Gobierno ni le aplauden al presidente a la menor provocación.

“No hay excusa para haber votado por la militarización del país, no hay excusa para respaldar semejante mexicanicidio, no hay por lo menos razones morales ni éticas, no las hay”, expresó.

El coordinador de los diputados del PRI, Noel Chávez, aseguró que votaron a favor de la reforma a nivel federal para que la Guardia Nacional no pase a ser parte del Ejército, y sólo reciba el apoyo por cuatro años por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En el PRI no estamos de acuerdo con la militarización del país, no estamos de acuerdo con que los militares que pertenecen al Ejército nacional se dediquen a labores de seguridad pública que corresponde a las fuerzas civiles”, resaltó.

Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena, manifestó la postura de la bancada para respaldar la reforma al 5to transitorio de la Constitución Política de México, a fin de ampliar las tareas de seguridad pública de las corporaciones federales por cuatro años más.

“No somos iguales”, manifestó el diputado, al exponer las condiciones en que se presenta el dictamen en el Congreso de Chihuahua, donde a nivel nacional ya se tiene la aprobación suficiente para que se avale, sin embargo, el debate que se realiza en el Legislativo local se presenta ante una oposición mayoritaria que tiene una predisposición en contra de esta reforma.

“No le agradecemos la visita”, dijo a Adán Augusto el coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez, quien recordó los que a su ver fueron los crímenes de la Guardia Nacional en Chihuahua durante la llamada guerra por el agua en 2020, cuando una patrulla de oficiales disparó en contra de Jessica Silva, quien murió, y de su esposo Jaime Torres, quien tiene secuelas de por vida.

Recordó también la detención arbitraria de los tres agricultores de La Cruz, a quienes se consideró presos políticos de la Federación, y ratificó el rechazo a la política de seguridad del Gobierno federal, que ya aprobaron 24 estados.

Entre gritos y reclamos continuó la gira

La réplica de López Hernández desató inmediata polémica entre las fracciones, sobre todo por las respuestas críticas e irónicas dirigidas a los discursos del legislador de Movimiento Ciudadano y del líder panista.

Sobre el primero, dijo que se identifica con la forma de gobernar del derechista brasileño Jair Bolsonaro, y que por temor a represalias del líder nacional de su partido, Dante Delgado, es que no critica las gestiones de Samuel García en Nuevo León y de Enrique Alfaro en Jalisco.

Al coordinador del PAN le respondió recordando las épocas cuando Felipe Calderón generó un clima extremo de violencia en el país, al declarar la guerra al crimen organizado.

“¡En un honor estar con Obrador!” gritaban los diputados morenistas y afines políticos que se encontraban entre el público, mientras el PAN y aliados gritaban en contra.

La primera visita de un secretario de Gobernación al Poder Legislativo de Chihuahua terminó en confrontación directa entre bandos legislativos con posiciones antagónicas, situación contraria a la de los demás congresos estatales, donde sólo se cumplió con el protocolo habitual.

clozano@diarioch.com.mx