'Pandemia, en estado crítico'

Chihuahua— La pandemia ocasionada por el Covid-19, que ayer reportó muchos nuevos casos positivos tan sólo en la ciudad de Chihuahua, no sólo se encuentra a decir de médicos especialistas, en niveles críticos sino que se prevé que en las próximas semanas haya un incremento en la cantidad de contagios en la capital por lo que es necesario hacer conciencia y poner en marcha medidas para controlar las enfermedades crónico-degenerativas así como la prevención.

Luis Carlos Hinojos, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) explica que hay razones fundadas para preocuparse, no nada más por el incremento en las personas enfermas y hospitalizadas sino porque el personal médico ya está resintiendo el exceso de trabajo.

“Sí hay razones de qué preocuparnos. Han aumentado los contagios y las hospitalizaciones. Sí estamos ante una situación grave. La ocupación hospitalaria sigue en niveles altos aunque aún hay lugares. Sí estamos en niveles críticos. Algo que me preocupa mucho es el cansancio de los compañeros médicos que atienden Covid, están cada vez más agotados”, dijo el galeno quien atiende los fines de semana en el Hospital Infantil donde –afortunadamente indica- se han tenido pocos casos graves.

Otra de las causales de preocupación, señaló el especialista, es el incremento en los casos graves secundarios a comorbilidades, particularmente las enfermedades crónicas que requieren un control inmediato.

“Los pacientes que se están poniendo peor son aquellos que tienen diabetes e hipertensión. Es momento de estar al pendiente de eso, controlar estos padecimientos. Lo mismo pasa con el tabaquismo, es momento de dejar de fumar porque les está yendo muy mal a los fumadores que se contagian de covid”.

El entrevistado indicó que se ha insistido también en la vacunación contra la influenza sobre todo en adultos mayores de 65 años, debido a que la conjunción de ambas enfermedades puede ser altamente riesgosa.

“Nos preocupa mucho esa combinación”, enfatizó el médico y abundó en que lo que actualmente se está viendo respecto a las cifras de contagios, es secundario a la apertura que se dio en Juárez hace algunas semanas por lo que se prevé que en Chihuahua capital ocurra lo mismo. Por ello, indicó, se insiste en la necesidad de controlar las enfermedades crónicas ya mencionadas y cumplir con las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado continuo de manos.

En este sentido, Hinojos expresó que la Facultad de Medicina iniciará con el reparto de cubrebocas de manera indiscriminada con el objetivo de hacer conciencia entre la población. De igual manera, dijo que en fecha próxima arrancarán el programa de rehabilitación de pacientes post-covid.

“Lo positivo de esto es que tenemos más pacientes que logran recuperarse pero lo que sigue es la rehabilitación física por lo que la Facultad atenderá a estas personas de manera gratuita”.

En cuanto al tema de la ocupación hospitalaria, indicó que se debe ser cuidadoso al momento de interpretar los indicadores de la misma ya que, cuando se dice que un hospital está al cien por ciento no significa que no haya lugares, sino que lo designado hasta ese momento está ocupado pero no implica que no existan áreas de reconversión.

