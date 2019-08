Paga gobernador porque lo feliciten

Chihuahua— El presidente municipal de Camargo, Arturo Zubía, reunió a los alcaldes independientes de Juárez y Parral, a dos del PRI, dos del Panal y 24 de Acción Nacional para emitir un desplegado de felicitación al gobernador Javier Corral por su proyecto de inversión pública.

Sin embargo, los dos alcaldes priistas –cuyas firmas se incluyen en el desplegado– informaron que uno no fue consultado para figurar en dicha publicación y el otro aceptó a cambio de promesas de obras en su municipio.

Así lo externó el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, quien dijo haber platicado con ambos.

Llamó la atención que la alcaldesa panista de Chihuahua, Maru Campos, no apareciera en el escrito debido a que “a ella no alcancé a contactarla”, dijo Zubía. “Hice un esfuerzo y a todos los que les llamé me dijeron que sí firmaban. Esto lo hacemos de buena fe, y lo que digan los demás es ‘grilla’”.

Los presidentes municipales de López, Óscar Galván Neri, y de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez Carrasco, son los únicos de extracción priísta que fueron integrados en la publicación del domingo.

En el caso de Galván Neri, Bazán Flores, aseguró que nunca se le pidió su autorización y dijo haberse enterado de la publicación la mañana de ayer. Sin embargo el alcalde de San Francisco de Conchos, sí autorizó su integración “luego de ser condicionado el apoyo del gobierno estatal a su firma”.

“Hablé con él y dijo que Zubía le pasó al gobernador (por teléfono) y éste le prometió una inversión de 26 millones de pesos y a cambio se le pidió su apoyo en el desplegado”, relató Bazán.

Sobre este mismo tema el alcalde Armando Cabada Alvídrez reconoció la decisión del gobernador Javier Corral de realizar inversiones de infraestructura en Juárez. “Sé que la situación económica del Estado dificulta este tipo de decisiones, pero cuando hay voluntad política se logran avances”, dijo.

Cabada fue uno de los alcaldes que a través del desplegado felicitó a Corral por el plan que el 22 de agosto presentará en esta ciudad, al igual que el munícipe de Parral, el también independiente Alfredo Lozoya.

Sobre la ausencia de la alcaldesa de Chihuahua en la lista publicada, su oficina de comunicación social informó que se tomó la decisión de emitir su propio desplegado pero a nombre de toda la administración municipal “en lugar de protagonizar únicamente la alcaldesa”.

Abundando en el tema el presidente del municipio de López, Óscar Galván Neri, dijo que no le consultaron si quería aparecer en la publicación. “Se equivocarían o no sé”, señaló el alcalde de extracción priista.

El otro edil priista Jaime Ramírez Carrasco, de San Francisco de Conchos, dijo que sí aceptó aparecer en el listado el mismo día (el viernes) que su homólogo camarguense lo invitó.

“Me mandó la lista de las obras que nos van a hacer aquí en el municipio y les dije que si nos van a apoyar con esas obras, dígale que está bien (al gobernador), que estamos de acuerdo porque tenemos dos obras urgentes aquí en el municipio”.

Bazán Flores consideró que la publicación es una iniciativa que no cuadra, “se está tomando el dinero de los juarenses provenientes del Fideicomiso de Puentes sin tener en muchos de los casos los proyectos de inversión ni los convenios firmados”, dijo.

“En el desplegado se ve la intención de alguien de querer ‘quedar bien’ o que necesita aplausos. Habrá que preguntarle al presidente de Camargo si el desplegado fue pagado con el dinero de los camarguenses o si salió de su propio bolsillo”, agregó.

Entrevistado vía telefónica Zubía, responsable de esa publicación, relató que el sábado pasado comenzó a hacer llamadas a presidentes municipales para sumarse.

A algunos como Adolfo Trillo, de La Cruz y con afiliación de Nueva Alianza, también le marcó, al igual que al priista Jaime Ramírez Carrasco de San Francisco de Conchos. Dijo que ya tarde le confirmó Oscar Galván (PRI) de López.

“Los que no se sumaron fue por tiempo, porque no pude hablarles. Todos a los que les hablé me dijeron que sí”, aseguró.

El jueves pasado Corral Jurado anunció el plan de inversión de 18 mil 882 millones de pesos.

Para Juárez el plan contempla más de 50 proyectos de infraestructura por más de seis mil millones de pesos.

