Mandan tráiler con 10 cajas de medicinas a Guadalupe y Calvo

Chihuahua.- En un camión de 12 toneladas fueron enviadas sólo 10 cajas de medicamento para el hospital regional de Guadalupe y Calvo; sin embargo, no llegó para los pacientes con enfermedades crónico degenerativas, denunciaron los manifestantes integrantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTS) Sección 52.

Los trabajadores dijeron que ayer llegó un camión con muy poco medicamento, recalcando que al Gobierno estatal no le interesa la salud de los habitantes de esta región, por la falta de atención debido a que no solamente es la carencia de medicamentos, sino de capacitaciones y de médicos.

Agregaron que la directora del hospital, Sinaí del Rocío Sánchez Huerta, es la suplente de la diputada Federal por el PAN Ángeles Gutiérrez, quien podría hacer gestiones en la Federación para beneficio de la salud, pero no lo hace.

Además afirmaron que es esposa del recaudador de Rentas del municipio de Guadalupe y Calvo, donde también podría gestionar recurso para rehabilitar la infraestructura del hospital, pero que parece que no le interesa.

En cuanto al personal médico, aseguran que hacen falta por lo menos tres galenos especialistas, que al parecer no quieren contratar, ya que sólo les ofrecen contratos por honorarios con sueldos de 37 mil pesos mensuales, de los cuales ellos tienen que pagar sus impuestos, además de carecer las prestaciones como ahorros, aguinaldos y vacaciones, entre otros, por lo que no es atractivo para ellos, porque no tienen una seguridad social.

Manifiestan que es el único hospital del estado en donde el personal no ha acudido a las capacitaciones y programaciones anuales, debido a la falta de viáticos y apoyo de la directora, a pesar de que por ley se tiene que acudir por lo menos una vez por mes. Aseguraron tener el apoyo del SNTS del estado en este paro de labores, por lo cual continuarán hasta que sean tomados en cuenta por parte de las autoridades estatales y les brinden los apoyos para dar buen servicio de la comunidad.





Paro de labores es sólo administrativo: SS

El secretario de Salud del Estado, Enrique Grajeda, comentó ayer que las operaciones en el Hospital de Guadalupe y Calvo no se han detenido, ya que solamente el personal administrativo mantiene el paro de labores y expuso que se han atendido las deficiencias de materiales y medicamentos.

Mencionó que solamente es el área administrativa la que está en un paro que ya tiene cuatro días, pero los pacientes son atendidos en las áreas médicas.

Respecto a las quejas del abastecimiento de medicamentos y otros insumos, indicó que fueron adquiridos más productos y que se han distribuido en las instalaciones de salud estatal.

Una de las quejas que han planteado los trabajadores es que no hay personal suficiente para atender a los pacientes, pero según la Secretaría de Salud se ha mejorado el sueldo de los médicos hasta llegar a más de 30 mil pesos, pero no ha sido posible cubrir las vacantes.

Sobre este problema de la falta de médicos, el secretario de Salud comentó que lo que se ha establecido como estrategia es que a los pacientes que lo necesitan se les traslada hasta un hospital.