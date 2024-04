Reforma de amparos blindaría disposición de recursos de pensiones por el Estado

Chihuahua.- El paquete de reformas promovidas por el presidente de la república e impulsadas por Morena en el Congreso de la Unión, como lo es a la Ley de Amparo y al sistema de Pensiones, serían parte de una estrategia en que la primera buscaría blindar a la segunda, consideró el abogado Ernesto Avilés, vocero de la Federación de Colegios y Barras de Abogados.

De aprobarse ambas los fondos de afores inactivas, que ascienden a 40 mil millones de pesos, estarían a disposición del estado aun cuando se interpongan amparos, pues ya no habría un criterio de generalidad para aplicar la ley y frenar la misma mientras se resuelve dicho amparo, recalcó.

Avilés enfatizó que el hecho de que las afores, de las que se pretende echar mano para formar un fondo de pensiones, estén inactivas no quiere decir que no le pertenezcan a nadie. “Todos tienen un nombre y un apellido. Algunas con poco movimiento porque están en Estados Unidos, no las mueven otro porcentaje no sabe que tiene ese recurso”, consideró.

Sin embargo, destacó que lo preocupante es que se busca también dejar a los trabajadores sin opciones legales para actuar en conjunto. “Al margen de que puedan hacer la reclamación respectiva. El hecho es que como la hicieron en paquete, aquí la reforma también presentada para reformar la ley de amparo también está muy relacionado con esto. Lo que se trata es evitar que los jueces otorguen las suspensiones, dijo.

“Cuando una persona que solicita un amparo, al sentir que su esfera de derechos humanos está siendo afectada por alguna autoridad, la justicia federal y el juez de Distrito decreta una suspensión. Esto es para que las cosas queden en ese momento estáticas. Que ya no haya afectación a los derechos de esta persona, sino hasta que se resuelva el fondo del asunto. Ahora, lo que se pretende con esta reforma a la Ley de Amparo es que ya no se detenga esta situación y continúe mientras se resuelve hasta el fondo y con esto se quita la esencia de lo que es el amparo”, explicó.

Recordó que, actualmente, si una ley en su primera aplicación afecta la generalidad de las personas, un juez de Distrito puede desaplicar esa ley, no solo para quien solicita un amparo, sino para todos, señaló.