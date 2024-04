‘Atracan’ hoy con reforma a pensiones

Chihuahua— Alrededor de la polémica respecto a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con 40 mil millones de pesos que serían confiscados de 2.2 millones de cuentas inactivas que administran las Afores, hay muchas ópticas, narrativas e intereses.

Morena asegura que se trata de un fondo de estabilización a favor de los trabajadores y la oposición señala se trata de dinero privado que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, desea utilizar en plena recta electoral, mientras que la posición del empresariado radica en que el Gobierno nada debería administrar y la de los especialistas, es que dicho fondo no podrán sostenerlo de la manera que plantearon.

La presentación de un dictamen el pasado martes 17 de abril, distinto en puntos clave al que se había votado en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados el pasado 15 de abril, encendió los ánimos entre Morena y PAN y aumentó el rechazo por parte de una oposición, que meses antes había dado el visto bueno para la realización de esta reforma.

La diputada federal panista de Chihuahua, Rocío González, subió a tribuna para, de manera irónica, reclamar por “unos duendes” que habían cambiado el contenido del dictamen que habían votado al interior de la Comisión, con una decena de inconsistencias en comparación al que apareció en la gaceta parlamentaria de la Cámara.

El diputado Santiago Torre Blanca, de la fracción parlamentaria del PAN, al analizar el documento de reforma a la Ley de Pensiones encontró inconsistencias en los cambios al artículo 192 de la Ley del Issste, que dejaban abierta la posibilidad de tomar fondos de trabajadores en activo.

“Como es su especialidad, todo aquello que saben que afecta a las los mexicanos o las leyes lo quieren resolver violando diversas disposiciones legales y constitucionales… quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute”, declaró González Alonso.

A favor: Fondo operado

Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo también por Chihuahua, quien forma parte de la Comisión dictaminadora, aseguró que se trata de un error que magnificaron diputados de oposición para generar confusión sobre una medida del Gobierno para estabilizar las pensiones, pues miles de trabajadores con jubilaciones de dos años a la fecha, sólo reciben la pensión mínima garantizada con el 30 por ciento de su sueldo, equivalente a 7 mil pesos mensuales. El dinero de las Afores inactivas sería para aumentarlas hasta el 60 por ciento, equivalentes a más de 16 mil pesos.

Explicó que el Fideicomiso de 40 mil millones estaría protegido por la ley, y administrado por el Banco de México. Negó que el Gobierno se apropie de dinero privado para hacerlo dinero público, como expone la oposición a través de un plan sistemático de golpeteo y desinformación.

Recordó que desde el 5 de febrero, cuando el presidente planteó la reforma, los coordinadores de PRI y PAN aseguraron que llegarían al acuerdo que se debe votar antes de que termine abril, el período ordinario en la cámara baja, lo cual trataría de impedir la oposición, para que el tema no pase al Senado.

“El Fondo de pensiones para el Bienestar es un fondo de estabilización, no tiene que ver con la Secretaría de Bienestar, la aplicación de ese fondo es de aquí a que se estandarice y regularice pensión digna para todos los trabajadores, habrá un ajuste paulatino y progresivo de las pensiones para llegar, mínimo, al 60 por ciento”.

Durante la tarde del jueves 18, los diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad Social volvieron a discutir el dictamen original de la Comisión, y miembros de la bancada del PAN y del PRI desquiciaron a la presidenta Angélica Cisneros, de Morena, al pedir certezas de que el dictamen que estuvieran discutiendo, sí fuera el mismo y no el apócrifo que presentaron con anterioridad en la gaceta. Al final, lo votaron con 17 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones.

En contra: ‘El Gobierno Federal no debe administrar nada’

Para Jorge Cruz Camberos, presidente de la organización Desarrollo Económico de Chihuahua (Desec), el Gobierno no debe administrar ni manejar nada en materia de pensiones, porque a su juicio, son pésimos administradores y los recursos van a terminar en temas de corrupción sin reglas de operación.

Desde su óptica, se trata de un tema oportunista en pleno proceso electoral, cuando lo que debería estar en discusión es una mayor regulación y competencia, y que esos fondos las empresas administradoras no sólo los inviertan en deuda pública, sino en instituciones como Standard & Poor’s que ofrecen rendimientos como el 10 por ciento anual en dólares.

Cruz Camberos enfatizó que la discusión sobre el tema de las Afores no está en quién las deba administrar, porque definitivamente deben ser instituciones particulares; para él la legislación debería concentrarse en facilitar al ahorrador el reclamo, el control y el acceso de su dinero que le pertenece por años de ahorro.

Según expertos: Fondo insostenible y operación poco clara

El experto en legislación y operación legal de Afores, Gerardo López Jiménez, director del Despacho R.G. Estudio Legal y catedrático de las universidades Anáhuac y Panamericana, fue claro al mencionar que no existe una propuesta sólida para asegurar la permanencia del fondo, pues basa su continuidad en utilidades de proyectos del Gobierno que incluso en la actualidad operan con subsidios, y no tienen un plan de negocios.

“Ahora no te van a preguntar si quieres tú entregar tu ahorro cuando tengas 70 años, ahora por disposición de la ley, de inmediato los recursos de esos trabajadores se entregan al fondo, y ese fondo será para ciertos trabajadores, pero no para los dueños de ese ahorro que se mandó. ¿Con qué otros recursos se va a alimentar ese fondo? Con las utilidades que genere el Tren Maya, pero no ha generado ni sabemos cuándo vaya a generar, y con las utilidades de otros proyectos como el AIFA que tampoco tiene utilidades ni sabemos cuándo vaya a tener”, señaló el experto.

Explicó que a una cuenta se le considera inactiva cuando deja de tener movimientos por seis meses y que ahora, todas las personas con una cuenta en dicha situación, si no dispusieron de sus ahorros, el día de su cumpleaños 70 el Gobierno dispondrá de lo que acumuló para su retiro.

Sin embargo, lo más crítico radica en que los 40 mil millones de las 2.2 millones de cuentas resultarán insuficientes hacia adelante, para el pago complementario de pensiones posteriores; es decir, que se terminará pronto y no habrá de dónde alimentarlo.

¿Han abusado las Afores?

Mientras que Lilia Aguilar destaca la reducción de hasta el 80 por ciento al 24 por ciento actual en cobros por manejo de cuenta de las Afores, López Jiménez asegura que en términos generales, nunca en la historia económica de México los trabajadores habían logrado acumular una bolsa de ahorro tan importante, y que brindan un rendimiento superior al de cualquier otro instrumento de inversión.

Mencionó que hasta el momento no hay registros de casos de corrupción de administradores en contra de los trabajadores y que a las comisiones por administración de cuentas se les impuso un límite que corresponde al promedio que los sistemas de retiro en Estados Unidos, Colombia y Chile, cobran a los trabajadores de dichos países.

Explicó que una Afore es conveniente entre menos cobro por manejo de cuenta tenga, y a la vez mayor rendimiento de ganancias, indicador que maneja la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) Precisó también que todas las personas con cuentas inactivas pueden acercarse a la Afore donde guardaron su dinero a realizar el trámite correspondiente, proceso que incluye un resolutivo de pensión o negativa de pensión en el IMSS y en Infonavit. A más tardar en una semana podrían disponer de dichos recursos. Incluso familiares de beneficiarios de muertos podrán acudir al Tribunal Laboral Federal para que los declaren beneficiarios del familiar fallecido.

Hoy lunes 22 el dictamen subirá al pleno, donde lo votarán las diferentes fracciones y todo parece indicar que pasará el asunto por mayoría; luego pasará a la Cámara de Senadores para su revisión y voto, para luego oficializar la disposición de dichos recursos para la Federación.